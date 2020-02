Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Siege für den Klassenerhalt

Über zwei Siege durfte sich die Badminton-Mannschaft von OTG 1902 Gera am Wochenende freuen. In der Regionalliga Mitte bezwangen die Ostvorstädter in der Panndorfhalle am Sonnabend den Tabellenzweiten TuS Neuhofen nach starker Vorstellung mit 6:2 und am Sonntag kampflos den Aufsteiger Post SV Ludwighafen mit 8:0. Bei Ludwigshafen hatte sich am Vortag in Maintal im Herreneinzel Christoph Mangstl einen Achillessehnenriss zugezogen. Ein Ersatzspieler stand nicht zur Verfügung. „Ein unvollständiges Antreten gibt es in der Regionalliga nicht. Für die Zukunft wäre das sicher überdenkenswert“, so OTG-Teamchef Karsten Besser.

Am Sonnabend hatten die Geraer am Netz zu überzeugen gewusst. Zwar unterlagen Tom Wendt/Ludwig Bram im ersten Herrendoppel in zwei Sätzen äußerst knapp. Besser machten es Alois Henke/Ronny Dubb sowie Maxi Stelzer/Veronika Koldova im Damendoppel, die angesichts eines 14:18-Rückstands im zweiten Satz schon den Tiebreak vor Augen hatten, dann aber doch noch mit einem 22:20 alles klar machten. Nachdem Maxi Stelzer zuletzt dreimal wegen Rückenbeschwerden fehlte, war sie diesmal ins Team zurückgekehrt. Im Dameneinzel tat sie sich im ersten Satz noch schwer, verspielte eine 19:16-Führung, um sich dann aber mit 21:14 und 21:17 gegen Chiara Marino zu behaupten. Den vierten Geraer Punkt holte sich Tom Wendt, der in drei Sätzen gegen Matti-Lukka Bahro die Oberhand behielt. Auch Alois Henke machte ein Wahnsinnsspiel und hatte nach einem 25:23 im ersten Abschnitt gegen den favorisierten Timo Kettner anschließend die Möglichkeit, alles klar zu machen. Doch nach dem 19:21 war die Luft raus und er verlor mit 1:2 Sätzen. Für das 5:2 sorgte der frischgebackene U 22-Landesmeister Ludwig Bram gegen Marc Bartel. Das Mixed mit Ronny Dubb/Veronika Koldova durfte sich auch wieder einmal über einen Sieg freuen. „Heute war die Entschlossenheit auf unserer Seite. Von fünf Drei-Satz-Spielen haben wir vier gewonnen. Der 6:2-Erfolg ist enorm wichtig für uns. In Sicherheit sind wir aber noch längst nicht, weil noch sechs der acht Mannschaften im Abstiegskampf stecken“, so Karsten Besser. Am 14./15. März muss in den letzten beiden Heimspielen gegen Andernach und Saarbrücken-Bischmisheim III zumindest noch eine Dreier her, um sicher in der Regionalliga verbleiben zu können.