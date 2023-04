Zwei Sonntagsschüsse im Paradies: FC Carl Zeiss Jena gewinnt gegen FSV Luckenwalde

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hat sein Heimspiel gegen Luckenwalde am Ende deutlich gewonnen. Doch zunächst sah es nicht nach einem klaren Erfolg aus.

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Ostersonntag sein Heimspiel in der Regionalliga Nordost gegen den FSV 63 Luckenwalde mit 3:0 gewonnen. Justin Petermann, Marcel Hoppe und Kevin Wolf erzielten jeweils mit Fernschüssen die beiden FCC-Tore.

Aufstellung: Der Jenaer Trainer René Klingbeil hatte in seiner Mannschaft im Vergleich zur Partie gegen die VSG Altglienicke einmal getauscht: Außenverteidiger Marcel Hoppe lief anstelle von Kevin Wolf auf. Maximilian Krauß, der sich gegen Altglienicke am Fuß verletzt hatte, konnte spielen. Der Außenstürmer hatte rechtzeitig einen Infekt überstanden.

Zwei Fernschüsse besiegeln den Sieg

Tore: 1:0 durch Justin Petermann (51. Minute): Er zieht aus 20 Metern ab. Der Ball setzt auf und schlägt präzise im Toreck ein.

2:0 durch Marcel Hoppe (56. Minute): Wiederum ein Schuss aus der Distanz.

3:0 durch Kevin Wolf (Nachspielzeit): Nach einer Ecke von Marcel Hoppe ist Kevin Wolf erfolgreich.

Luckenwalde startet mit zwei Großchancen

Spielverlauf: In der ersten Halbzeit hatte zunächst Luckenwalde die besseren Möglichkeiten. Till Plumpe scheiterte an Zeiss-Keeper Kevin Kunz. Daniel Becker zirkelte einen Freistoß an die Latte. Doch dann übernahm Jena mehr und mehr die Kontrolle. Luckenwalde-Torwart Nikolas Tix lenkt einen Schuss von Jonathan Muiomo über die Latte. In der 43. Minute scheitern die Jenaer bei einer Dreifach-Chance von Muiomo, Ken Gipson und Vasileios Dedidis nur knapp am Torerfolg. Nach der Pause stellt der FC Carl Zeiss mit dem Doppelschlag zeitig die Zeichen auf Sieg. Mit der letzten Aktion gelang der dritte Treffer.

Zuschauer: Die Partie am Ostersonntag lockte 3103 Zuschauer ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Die Fans der Südkurve protestierten gegen die Umbenennung des Stadions in „Ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld“ – sie wollen beim traditionellen Namen bleiben.

Auf den dritten Tabellenplatz verbessert

Tabelle: Der FCC hat nun 48 Punkte auf dem Konto und verbessert sich auf den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Spitzenreiter FC Rot-Weiß Erfurt beträgt bei einem Spiel Rückstand sieben Punkte.

Nächster Gegner: Der FC Carl Zeiss Jena muss am Sonnabend, 15. April, beim SV Lichtenberg 47 in Berlin antreten. Anstoß ist um 13 Uhr.