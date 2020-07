Peter Seidel nimmt die Triathlon-Strecke zur deutschen Meisterschaft in Angriff.

Nordhausen. Eigentlich hätte am Sonntag die deutsche Triathlon-Meisterschaft in und um Nordhausen stattgefunden. Ein Duo nimmt die Distanz dennoch in Angriff.

Zwei Triathleten testen Nordhäuser Strecke zur deutschen Meisterschaft

Am 19. Juli sollten im Rahmen des Ican-Triathlons in Nordhausen die Triathlon-Topstars um den deutschen Meistertitel kämpfen. Aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie fallen die diesjährigen nationalen Titelkämpfe aus, werden aber 2021, am 25. Juli, ebenfalls im Südharz ausgetragen.

Ein Jahr vor dem Triathlon-Highlight in Thüringen testen die Triathlon-Profis Philipp Mock (Eschwege) und Lokalmatador Peter Seidel (Nordhausen) am ursprünglichen Renntermin ab 9 Uhr die Strecke der Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen) und nehmen dabei auch die neu konzipierte Laufstrecke mit Ziel vor dem Nordhäuser Rathaus ins Visier. Start der Generalprobe ist wie gewohnt der Sundhäuser See.

Eigentlich wollten Peter Seidel und Philipp Mock kommenden Sonntag um die Medaillen kämpfen. Der Nordhäuser Seidel, bereits 2015 siegreich beim heimischen Ican, strebte ein Platz auf dem Podium und somit eine Meisterschaftsmedaille an. Mock, im Vorjahr bereits deutscher Vize-Meister über die doppelte Langdistanz im Rahmen des Ironman Hamburgs, wollte nach Platz drei (2018) und Platz zwei (2019) beim Ican nun die Goldmedaille angreifen.

„Natürlich ist es schade, dass das Rennen in diesem Jahr nicht stattfindet. Umso mehr freue ich mich aber, im kommenden Jahr zu starten. Nordhausen ist mit seiner Kulisse auf der Laufstrecke, der Landschaft und anspruchsvollen Strecke ein absolutes Highlight im Rennkalender“, betont Mock und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Deshalb freue ich mich, gemeinsam mit Peter trotzdem als kleine Generalprobe die Strecke zu absolvieren und vielleicht schaffen wir es sogar, die Zeiten des Vorjahres zu unterbieten.“

Die Form dazu scheint vorhanden zu sein, denn trotz der fehlenden Wettkämpfe sind die Werte im Training so gut wie noch nie. „Es ist ein guter Formtest, denn langsam beginnen auch die ersten Triathlon-Wettkämpfe wieder. Wenn es stattfindet, möchte ich im September in Quedlinburg in der „Hölle von Q“ starten“, ergänzt Seidel.

Duell mit dem hiesigen Triathlonverein Nordhausen

Duellieren wollen sich Mock und Seidel, die beide alleine die gesamte Mitteldistanz zurücklegen, mit der Staffel des hiesigen Triathlonvereins Nordhausen. Den Schwimmpart übernimmt Profi-Triathletin Katja Konschak, eine der schnellsten Schwimmerinnen im gesamten Triathlon-Zirkus. Auf dem Rad wird der erfahrene Langdistanzler Dennis Morgenstern versuchen, dem Duo Paroli zu bieten. Dabei gehört das Radfahren zu seinen Lieblingsdisziplinen, schließlich fährt er die 90 Kilometer in durchschnittlich fast 40 km/h. Das Staffel-Team vervollständigt Stephan Knopf, der bei den regionalen und überregionalen Laufwettkämpfen regelmäßig zu den schnellsten Athleten im Feld gehört.

„Natürlich hätten wir bereits in diesem Jahr gerne die Titelkämpfe ausgetragen, wollen mit diesem Vergleich der beiden Profis mit der Staffel aber nun den Countdown für die deutsche Meisterschaft in Nordhausen 2021 einläuten. Wir sind bereit, im kommenden Jahr die Triathlon-Welt im Südharz zu begrüßen“, so Renndirektor Ulrich Konschak.