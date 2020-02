Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweimal Silber für Aumaer Judoka

Für Max Büchner und Samantha Pachali war der Start bei den Thüringer Meisterschaften in Schmalkalden der erste Wettkampf in der Altersklasse U18. Die beiden Aumaer Judoka kämpften sich bis ins Finale und kehrten mit Silber zurück.

Nach fast sechswöchiger verletzungsbedingter Trainings- und Wettkampfpause sowie lediglich drei intensiven Trainingseinheiten ging Samantha Pachali als jüngste Kämpferin in der Gewichtsklasse bis 57 kg an den Start und konnte nach zwei Siegen und einer Niederlage ins Finale gegen Pufahl (Erfurt) einziehen. Die Aumaerin ging zwar durch O-goshi (Hüftwurf) in Führung gehen, musste sich aber am Ende knapp geschlagen geben.

Max Büchner (55 kg) hatte zwei Gegner, erzielte zunächst gegen den Benshausener Frösch mit einem sauber gezogenem Uchi-mata (Innenschenkelwurf) einen vollen Punkt. Im zweiten Kampf gegen den Stotternheimer Klein ließ er es beim Uchi-mata-Versuch kontern und verlor.

Maikel Zschach (60 kg) kam nach einem Auftaktsieg und zwei Niederlagen auf Platz sieben.

In der U21 trat Markus Reuther nach zweijähriger Wettkampfpause, diesmal nicht in der Funktion als Kampfrichter, sondern als Kämpfer auf die Tatami. In der Gewichtsklasse bis 60 kg hatte er es mit drei Kontrahenten zu tun. Die ersten beiden Duelle verlor er nach O-uch-gari (große Innensichel) und Tomoe-nage (Kopfwurf). Den dritten Kampf konnte er mit Ko-soto-gake (kleines äußeres Einhängen) für sich entscheiden und sicherte sich Bronze.

Maximilian Mühling (73 kg) verlor gegen seine beiden Gegner und wurde Dritter.

Somit haben sich Samantha Pachali, Max Büchner, Markus Reuther und Maximilian Mühling die Startberechtigung für die Mitteldeutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Jena erkämpft. werden.