Zweite Punkteteilung für den 1. TTC Saalfeld II

In der 2. Tischtennis-Bezirksliga wurde der zweite Spieltag absolviert.

Königsee. Aufsteiger MTV Saalfeld muss in der 2. Tischtennis-Bezirksliga Lehrgeld zahlen

Zum ersten Mal waren beide Saalfelder Vertretungen, 1. TTC II und MTV 1876, im Punktspielgeschehen der 2. Ostthüringer-Tischtennis-Bezirksliga gefragt. Am Ende dieses Spieltages stand nur ein Zähler auf der Habenseite der Landkreisvertreter, welcher dem 1. TTC-Quartett gelungen ist.

Dieser machte es wie in der Vorwoche gegen Pößneck auch in Saalburg bei der TTG Asphaltbau Bleiloch wieder äußerst knapp und spannend. Nach einem ausgeglichenem Doppel- bzw. Einzelauftakt (2:2) konnten sich die Gastgeber im weiterem Verlauf auf 4:2 absetzen. Dieses glichen die Saalfelder aus und kamen durch Danny Gut (5:4) sowie Klaus-Dieter Viebranz (6:5) selbst in Vorderhand. Bleiloch wendete das Blatt und brachte kurz vor Ultimo den 1. TTC II mit 6:7 ins Hintertreffen. Eine mögliche Niederlage konnte letztendlich Karl-Heinz Neise mit seinem schwer erkämpften 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) abwenden. Die Punkte des 1. TTC II verbuchten der erneut überragende K.-D. Viebranz (3,5), K.-H. Neise (2,5) und D. Gut (1). Mit nunmehr 2:2 Punkten rangiert der 1. TTC Saalfeld II auf dem Bronzerang.

Zum Saisoneinstieg weilte Aufsteiger MTV 1876 Saalfeld beim 1. SV Pößneck, wo man zum Einzelstart die Gastgeber schocken konnte. Nach dem 0:2 Doppelausgang waren es Hans-Peter Paschold, Matthias Noack sowie Thomas Knoll, welche die Partie zum 3:2 kippen konnten. Das sollte es vorerst jedoch gewesen sein für die 1876er, die durch Corona-bedingten Trainingsausfall nun mit 3:7 ins Hintertreffen gerieten, so Thomas Knoll. Ein schnelleres Ende verhinderte noch M. Noack (4:7). Als allerdings Tim Gernhardt im Anschluss mit 0:3 das Nachsehen hatte, war das Match für den Neuling auf dieser Ostthüringer-Tischtennis-Bühne beim 4:8 beendet.