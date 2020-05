Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweiter Abgang bei ThSV-Eisenach-Reserve

Bei Handball-Thüringenligist ThSV Eisenach II hat sich nach Maximilian Manys (wechselt zu Goldbach/Hochheim) mit Renato Pauli ein weiterer Spieler verabschiedet. Der Linkshänder, der in der abgebrochenen Saison in 16 Partien mit 81 Treffern drittbester ThSV-Werfer war, schließt sich Bayernligist TSV Friedberg an. Der 22-jährige Kroate streifte sich in Thüringen für die HSG Werratal, die SG Suhl/Goldlauter und seit vergangenen Sommer für den ThSV Eisenach II das Trikot über. Er spielt auf Rechtsaußen, kann aber auch aus dem rechten Rückraum für enorme Torgefahr sorgen.

„Ich habe mich für den TSV Friedberg entschieden, weil ich mich sportlich im Herrenbereich weiterentwickeln möchte und hier eine perfekte Ausbildung erhalte“, wird Pauli auf der Internetplattform „Sport in Augsburg“ zitiert. Außerdem, so Pauli, überzeuge ihn das familiäre Umfeld in der knapp 30.000 Einwohner an Augsburg grenzenden Stadt.

Für die Schwaben sei Verpflichtung auch ein Prestigeerfolg, freut sich Friedbergs sportlicher Leiter Nico Held: „Wir haben mit Renato Pauli ein tolles, junges Talent nach Friedberg locken können. Die gesamte Abteilungsleitung und ich sind überzeugt davon, dass er unseren Rückraum absolut verstärken wird. Sowohl charakterlich als auch sportlich ist es ein Ausrufezeichen, dass wir diesen Spieler für die TSV-Familie gewinnen konnten“. Die Saison 2019/20, die auch in Bayern wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, beendeten die Friedberger mit 14:24 Punkten auf dem zehnten Platz unter 14 Teams.

Paulis bisheriges Team, der ThSV Eisenach II, wird indes kaum externe Verstärkung für die kommende Saison erhalten. Die Reserve werde, so informierte ThSV-Pressesprecher Thomas Levknecht, mit einer blutjungen leistungsorientiert ausgerichteten Mannschaft aus den eigenen Reihen in die Punktspielsaison 2020/2021 gehen, deren Beginn und Rahmenbedingungen heute freilich noch recht unklar sind.