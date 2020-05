Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Apolda will Gastronomie und Gewerbetreibenden helfen

Gastronomie- und Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Apolda nehmen zahlreich Sondernutzungen von städtischen Flächen in Anspruch. Besonders auf die Außenbewirtschaftung, diverse Hinweisschilder, auch Werbeaufsteller und ähnliche Dinge träfe das zu, sagt Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos). Und weiter: Von diesen oftmals kleinen und familiengeführten Betrieben seien viele besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Deshalb verkündete Rüdiger Eisenbrand am Mittwochabend im Stadtrat, dass die Stadt diesen Gewerbetreibenden und Gastronomen in diesen wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten ein Stück entgegenkommen wolle. Er habe daher entschieden, dass die Verwaltungsgebühren für die einmalig erteilten Genehmigungen pro Jahr aufrechterhalten werden, aber die eigentlichen Sondernutzungsgebühren für die Zeit der drei Pandemie-Monate März bis Mai 2020 erlassen werden, so Bürgermeister Eisenbrand.

