Coronavirus könnte Studentenaustausch stoppen

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena könnte zum Sommersemester die Auswirkungen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus zu spüren bekommen. Die Partneruniversitäten im chinesischen Wuhan haben die Einschreibung für ihre Studenten auch in Jena ausgesetzt. Sollte diese Regelung Bestand haben, würden ab April keine chinesischen Studenten aus Wuhan zu uns zum Studium kommen, sagte Universitätssprecher Axel Burchardt am Mittwoch dieser Zeitung.

Die Friedrich-Schiller-Universität unterhält mit der Wuhan University sowie der China University of Geoscience und der Wuhan University of Technology Partnerschaftsbeziehungen. Ob es wegen der Lungenerkrankungen in China zu weiteren Einschränkungen beim Studenten- oder Wissenschaftleraustausch kommen werde, könnte noch nicht gesagt werden, heißt es.

Pro Semester studieren an der FSU in Jena zwischen 400 und 450 Studenten aus ganz China.

An der Bauhaus-Universität in Weimar sind Wissenschaftler und Studenten gebeten worden, genau zu prüfen, ob Dienstreisen nach China derzeit erforderlich sind. Nach Möglichkeit sollte darauf vorerst verzichtet werden, sagte eine Sprecherin dieser Zeitung.

Ein Markt in Wuhan, der acht Millionen Einwohner zählende Hauptstadt der Provinz Hubei, gilt als Ausgangspunkt für das neuartige Virus, das derzeit zu Tausenden Lungenerkrankungen in China und vereinzelt auch im Ausland geführt hat.

