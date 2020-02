Zahlreiche Fußgruppen und bunt geschmückte Wagen nahmen am Faschingsumzug in Wurzbach im Saale-Orla-Kreis teil. Auf dem Weg bis zum Rathaus jubelten ihnen die kostümierten Zuschauer am Straßenrand zu.

Neustadt/Wurzbach/Weida. Ganz Thüringen war am Wochenende im Karnevalstrubel. Während in Ostthüringen die Umzüge dem grauen Himmel trotzten, wurden andernorts viele Umzüge wegen Orkanböen abgesagt.

Stürmische Zeiten in Thüringen: Karnevalsumzüge, Kostüme und kurzfristige Absagen

Thüringens Narren haben sich vielerorts ihre Stimmung durch Sturmtief

In Wurzbach gab es Hasen in Ekstase, und über die vermurkste Wahl wurde sich in jeder denkbaren Form lustig gemacht. Foto: Sophie Filipiak

„Yulia“ nicht vermiesen lassen. So rollten etwa trotz Wind und grauem Himmel in Wurzbach, Neustadt, Camburg (alle Saale-Orla-Kreis) und Weida (LK Greiz) die Karnevalsumzüge mit Helau und Party-Musik durch die Straßen.

Gute Stimmung beim Karnevals-Umzug Weida

Auch in der Landeshauptstadt Erfurt ging es hoch her. Dort gab es in der Innenstadt mit rund 2500 Mitwirkenden Thüringens größten Karnevalsumzug. Der Narrentross unter der Regie der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) umfasste in diesem Jahr neben Kapellen und bunt kostümierten Fußgruppen 63 Festwagen. Den Straßenumzug unter dem Motto „Alle Sorgen sind passé, gefeiert wird bei der GEC“ verfolgten in diesem Jahr nach Veranstalterangaben allerdings bei miesem Wetter nur rund 20.000 Schaulustige. Die politischen Chaostage in Thüringen hatten auch den GEC nicht verschont - ihr bisheriger Präsident Thomas Kemmerich ließ sein Karnevalsamt ruhen, nachdem seine Wahl zum Ministerpräsidenten ein politisches Beben ausgelöst hatte.

Wasunger Straßenkarneval älter als der in Köln oder Mainz

Ein Wasunger Motto-Wagen mit Bodo Ramelow. Das Motto des Umzugs: „Die Fötz honn Egge“ ("Die Fürze haben Ecken"). Foto: Michael Reichel/dpa

Im südthüringischen Wasungen hatten bereits am Samstag etwa 9000 Schaulustige den Umzug verfolgt. Ob Klimawandel, Thüringer Regierungskrise oder der Bundestag als Würfelbude: Die Narren nahmen wieder die Politik kräftig auf die Schippe. Die Tradition des Wasunger Straßenkarnevals ist mit inzwischen 485 Jahren älter als die in den großen deutschen Karnevalhochburgen wie Köln oder Mainz. Das belegt eine historische Quittung aus dem Jahr 1535. Damals hatte der Bürgermeister den Jecken ein halbes Fass Freibier spendiert.

Der Tross zog in diesem Jahr unter dem Motto „Die Fötz honn Egge“ („Die Fürze haben Ecken“) durch die Stadt. Er wurde von rund 2000 Mitwirkenden gestaltetet, die in aufwendig gefertigten Kostümen marschierten - etwa als Geldesel, Schachfigur oder Mauerspecht. Der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Martin Krieg, sprach von „Jubel, Trubel, Heiterkeit.“

Traurigkeit herrschte dafür in manchen Orten, wo am Sonntag wegen gefürchteter Sturmböen einige traditionelle Straßenumzüge abgesagt worden. So in Heiligenstadt, Niederorschel im Eichsfeld, in Ilmenau und Diedorf im Unstrut-Hainich-Kreis. Auch in Rüdersdorf bei Gera gab es wegen des stürmischen und regnerischen Wetters laut Polizei keinen Kinderumzug. Der große Umzug am Rosenmontag in Sondershausen soll wie geplant stattfinden - da eine Wetterberuhigung angekündigt ist.

