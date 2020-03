Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tausendschönchen und Stiefmütterchen in Apolda gepflanzt

Die Frühjahrsbepflanzung im Stadtgebiet von Apolda ist dank der Witterung so gut wie abgeschlossen. Während manch Bürger in den vergangenen Tagen unter anderem in den Promenaden die wärmenden Sonnenstrahlen genießen konnte, waren die Mitarbeiter des Apoldaer Bildungswerkes in Sachen Stadtbild-Verschönerung unterwegs.

Auf Nachfrage unserer Zeitung hieß es bei der Stadtverwaltung, dass vornehmlich Stiefmütterchen, Primeln und Tausendschönchen in die Erde gebracht worden seien. Die Arbeiten seien so gut wie abgeschlossen, ließ der Kommunalservice noch wissen. Von den Pflanzmaßnahmen profitieren in der Kreisstadt insbesondere Bereiche am Viadukt, am Markt, Brauhof, Jahnplatz und auch am Schloss. Teilweise wurde eine Frühjahrsbepflanzung auch in der Bahnhofstraße vorgenommen.