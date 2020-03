Teils Einschränkungen bei Abfallentsorgung Weimarer Land

Bei den Kreiswerken Weimarer Land kommt es im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu Einschränkungen bei der Müllentsorgung. Vorangegangen war eine Beratung zwischen der Entsorgungsgesellschaft des Weimarer Landes (EGW) sowie den Kreiswerken. Einigkeit herrsche darüber, heißt es in einer Mitteilung an unser Zeitung, dass die Sammlung des Hausmülls (schwarze Tonne) oberste Priorität hat.

Abfallarten wie Sperrmüll, Grünschnitt und Elektroschrott sind für die zunächst vier kommenden Wochen zweitrangig. Die Bürger/innen des Weimarer Landes werden daher gebeten, von nicht zwingenden Sperrmüll- und Elektroschrott-Anmeldungen abzusehen. Bereits vergebene Termine stehen unter Vorbehalt. Sollte sich bezüglich der Abholtermine eine Änderung ergeben, werden die betreffenden Bürger von der EGW kontaktiert.

Ferner wird gebeten, Grünschnitt möglichst nicht zu den 23 Grünschnittsammelstellen zu bringen, sondern vorerst im heimischen Garten oder irgendwo zu Hause aufzubewahren und erst in vier Wochen zum Containerplatz zu befördern. Die Deponie Blankenhain sei ab sofort geschlossen. Alle Müll-Fraktionen könnten jedoch weiterhin direkt bei der EGW in Apolda am Kalkteich 8 abgegeben werden.

Rückfragen EGW unter Telefon: 03644/51499-13, -14, -17 oder -10; Kreiswerke Telefon: 03644/540680