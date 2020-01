Vermeintlich unterschiedliche Identitäten in Ost und West analysiert

„Fürsorgediktatur“ – damit wird häufig das staatlich gelenkte Gesundheitssystem in der DDR beschrieben. Die kostenlose Versorgung galt vor der Wende als eine der Errungenschaften, vielerorts wird inzwischen wieder der Ruf nach Polikliniken laut. Mit dem speziellen Bereich der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychologie beschäftigt sich das Forschungsprojekt „Seelenheil im Sozialismus“ am Universitätsklinikum Jena.

Ziel und erste Ergebnisse werden bei der 13. Geschichtsmesse in Suhl vorgestellt. Untersuchten will das Team um Harriet Kirschner und Monika Storch, wie die Beteiligten einerseits selbst Teil des Systems waren und sich andererseits an ihm rieben. Wenig bekannt sei zum Beispiel, in welche „Nischen“ therapeutische Akteure und Patienten ausweichen konnten und wie sich ihre doppelte politische Funktion in der Diktatur gestaltete.

Das Projekt ist Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsverbundes „Diktaturerfahrung und Transformation“ der Universitäten Jena und Erfurt sowie der Stiftungen Ettersberg und Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

Gemeinsam wollen Historiker, Politik-, Sozial- und Medizinwissenschaftler eine Erfahrungsgeschichte der späten DDR und ihrer Umwandlung nach 1989 schreiben, „Nicht alleine individuelle und kollektive Erfahrungen während der DDR selbst, sondern ebenso die tiefen Umbruchserfahrungen der Zeit seit 1990 prägen die Erinnerung an die DDR“, sagt der Jenaer Gero Fedtke, wissenschaftlicher Koordinator der zehn Forschungsvorhaben.

Ganz bewusst stehe dabei das Jahr 1989 in der Mitte des Untersuchungszeitraums von vier Jahrzehnten. Gemeinsam suche man nach Verbindungen zwischen den Erfahrungen von einst mit heutigen Erinnerungen und Werturteilen.

Ebenfalls Thema in Suhl ist die Benachteiligungen junger Christen in der DDR. Im Rahmen des Forschungsverbundes untersucht Ringo Müller von der Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte an der Universität Erfurt Bildungswege und Ungleichheiten im DDR-Schulsystem. Herausfinden wolle er unter anderem, welche Akteure wie bei sozialen, politischen und ideologischen Bevorzugungen oder Benachteiligung lokal zusammenwirkten und welche Handlungsspielräume sich die Betroffenen schufen? Neben der rückblickenden Reflexion des Erlebten interessiert Möller auch, wie sich die Bildungsbiografien der Betroffenen nach 1989 und bis in die Gegenwart hinein gestalteten?

Am Samstag soll das Thema das Thema der vermeintlich unterschiedlichen Identitäten Ost- und Westdeutscher schließlich auch beim Abschlusspodium der Geschichtsmesse unter dem Motto „Entschuldigung, kennen wir uns?“ diskutiert werden.

Gesprächspartner werden unter anderem Jörg Ganzenmüller, Politikwissenschaftler und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Ettersberg, Christian Hirte, Ost-Beauftragter der Bundesregierung und DDR-Bürgerrechtler Markus Meckel, heute Vorsitzender des Stiftungsrats der Bundesstiftung Aufarbeitung, sein.