Diese Thüringer Bahnstrecken warten auf ihre Reaktivierung

Die Ende des 19. Jahrhunderts erbauite Ziemestalbrücke gehört zur derzeit noch stilllgegelegten Thüringer Oberlandbahn zwischen Ziegenrück und Lückenmühle in Ostthüringen. Ein Verein kümmert sich um den Erhalt der Strecke und bietet dafür unter anderem in den Sommermonaten Draisinefahrten an.