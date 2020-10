Thüringer AOK-Chef: „Das ist gefühlt eine Form der Enteignung“

Ab dem heutigen Mittwoch diskutiert der Bundestag das Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege. Die gesetzlichen Krankenkassen kritisieren die versprochene „Sozialgarantie“. Bezahlen sollen sie die Kassen mit ihren Rücklagen. Wir sprachen darüber mit dem Chef der AOK plus, Rainer Striebel. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Herr Striebel, gegen niedrige Sozialversicherungsbeiträge hat niemand etwas. Was empört Sie?

Wir haben nichts gegen eine Sozialgarantie. Wer sie ausruft, sollte sie aber auch bezahlen. In der Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen klafft für 2021 eine Deckungslücke von 16 Milliarden Euro. Der Bund will fünf Milliarden Euro zuzuschießen. Drei Milliarden Euro sollen über eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge um 0,2 Prozentpunkte reinkommen, die dieser Tage verkündet wird. Die restlichen acht Milliarden will man sich aus Kassen-Rücklagen holen. Das ist ein Eingriff in die Finanzautonomie der Kassen und gefühlt eine Form der Enteignung.

Ist es nicht eine Frage der Solidarität, dass auch die Kassen etwas zur Corona-Finanzierung beisteuern?

Es geht hier eben nicht allein um die Finanzierung der Corona-Pandemie. Nach GKV-Berechnungen sind von den 16 Milliarden Euro nur 3,5 Milliarden Euro Corona zuzuordnen. 12,5 Milliarden ergeben sich aus Initiativen wie dem Pflegestärkungsgesetz, dem Terminservice oder der Finanzierung für Physiotherapeuten. Wer bestellt, sollte auch bezahlen. Haben Kassen wenig Rücklagen, passiert gar nichts. Haben sie mehr davon, werden sie abgeschöpft. Wir als AOK Plus sollen 700 Millionen Euro hergeben. Kassen, die gut gewirtschaftet haben, werden bestraft. Der Wettbewerb wird ausgehebelt. Bezahlen sollen die Zeche die Versicherten und Arbeitgeber.

Wofür brauchen Sie Rücklagen?

Der Gesundheitsmarkt unterliegt Schwankungen. Per Gesetz müssen wir dafür 0,2 Monatsausgaben vorhalten. 2019 hatten wir etwa 1,5 Milliarden Euro auf der Kante. Dieser Betrag wird sich bis Jahresende auf 1,15 Milliarden Euro reduzieren – etwa eine Monatsausgabe. Damit stabilisieren wir beispielsweise den Beitragssatz für unsere Mitglieder und finanzieren neue Versorgungsleistungen. Auch 2021 wollen wir Rücklagen abbauen und damit ganz bewusst der Wirtschaft in Thüringen und Sachsen helfen. Wenn sich die Bundesregierung aber 700 Millionen holt, sind wir Ende 2021 blank. Das bleibt nicht folgenlos.

Mit welchen Folgen ist zu rechnen?

Es würde zu massiven Beitragserhöhungen kommen, die ganz sicher über 0,2 Prozentpunkten lägen. Rücklagen müssten neu aufgebaut werden, extra Versorgungsleistungen auf den Prüfstand gestellt werden. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass es anderen Krankenkassen ähnlich geht.

Was ist Ihre Alternative?

Die fehlenden acht Milliarden müssen als Bundeszuschuss kommen. Bislang sollen nur gesetzlich Versicherte, die Privatversicherten bleiben weitgehend außen vor. Und: GKV-Beiträge sind gedeckelt, Besserverdienende zahlen prozentual weniger ein. Diese Deckelung gibt es bei der Steuerzahlung nicht. Die Finanzierung ist also auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.

Das Gesetz kommt in den Bundestag, wie viel Unterstützung erhoffen Sie sich?

Es gibt klare Signale aus vielen Bundesländern, die das nicht mittragen wollen. Wir sind auch im Gespräch mit dem Land Thüringen sowie wichtigen Partnern wie z.B. der Krankenhausgesellschaft oder der Kassenärztlicher Vereinigung. Durch das Gesetz würde Geld aus Thüringen abfließen und tendenziell dort eingesetzt, wo es viele Ärzte und Krankenhäuser gibt. Das sind überwiegend große Ballungsräume, in denen andere Kassenarten deutlich höhere Marktanteile haben. Das kann dem Land Thüringen nicht gefallen. Geld, das hier erarbeitet wurde, sollte auch für die Versorgung der Menschen in Thüringen zur Verfügung stehen.

