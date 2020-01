Thüringer Landtag streitet über die Wahl des Ministerpräsidenten

Der Justizausschuss im Thüringer Landtag soll sich mit der Frage beschäftigen, ob ein Kandidat für die Ministerpräsidentenwahl auch mit mehr Nein- als Ja-Stimmen gewählt werden kann. Ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion über die Auslegung der Geschäftsordnung des Landtages wurde mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP am Donnerstag in den Justizausschuss verwiesen, der sich noch am gleichen Tag treffen sollte.

Foto: Martin Schutt/dpa