Thüringer Tagestouren: Tipps für die Ferienzeit in Thüringen gesucht

Der Saaleradweg führt in Jena-Kunitz an der Hausbrücke vorbei.

Jena. Wohin in Thüringen? Am Montag starten wir unsere große Sommerserie „Thüringer Tagestouren“. Haben Sie auch einen Vorschlag?

Die Thüringer Sommerferien stehen vor der Tür: Deshalb startet in der Montagausgabe unsere neue Serie „Thüringer Tagestouren“ – als Inspiration, welche Naturschönheiten direkt vor der Haustür warten, um erkundet zu werden.

Gerade in diesem Sommer sind wegen der Corona-Pandemie Auslandsreisen nicht im gewohnten Umfang möglich. Die Unterkünfte in den deutschen Urlaubsgebieten sind bereits sehr gut gebucht. Doch muss es immer eine weite Reise sein? Grund genug, die Heimat zu entdecken und sich auf Tour durchs schöne Thüringen zu begeben – egal ob bekannter Wanderweg oder Geheimtipp am Wegesrand.

Reporterteam ist in Thüringen unterwegs

Unsere Reporterinnen und Reporter sind in diesen Tagen im ganzen Freistaat unterwegs und testen verschiedene Routen, die wir ausführlich in jeder Montagausgabe in den kommenden Wochen vorstellen. Dabei kommen nicht nur Wander-Fans auf ihre Kosten, sondern auch Freunde des Fahrrades oder des Bootes. Bei unseren Berichten steht nicht nur die Route im Blickpunkt, sondern auch Sehenswürdigkeiten, die entlang der Strecke oder mit kurzen Abstechern in der Umgebung zu erkunden sind. Ein Servicekasten informiert zudem über die wichtigsten Punkte zur Anreise, eine Grafik ordnet die Etappenziele ein.

Start mit Tour um die Weidatalsperre

Am Montag, 19. Juli, starten wir mit einer Wandertour rund um die Weidatalsperre im Landkreis Greiz. Reporterin Ulrike Merkel hat sich auf Entdeckungstour begeben.

Uns interessieren auch Ihre Erfahrungen. Haben Sie auch einen Ferien-Tipp in Thüringen für die anderen Leserinnen und Leser? Was können Oma und Opa mit dem Enkel unternehmen? Möchten Sie eine Route für eine Thüringer Tagestour vorschlagen, die wir unbedingt vorstellen sollten? Schreiben Sie uns an thueringen@funkemedien.de mit dem Stichwort #ferientipp – die besten Ideen stellen wir in der Zeitung vor.