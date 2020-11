Unternehmen in Ostthüringen: Geraer liefern besondere Tiefkühlschränke nach Ägypten, China oder in die USA

Im Corona-Jahr rechnet die Askion GmbH in Gera mit einem Umsatzplus von vier Millionen Euro. „Wir fahren die Früchte der vergangenen Jahre ein“, sagt Geschäftsführer Lutz Doms. Vor allem mit selbst entwickelten Biobanken.

Am Firmensitz in der Geraer Keplerstraße, bis zur Wende ein Zeiss-Standort, zog der Hersteller von medizinischen Geräten in einen früheren Standort der Agfa-Geveart-Gruppe. Fast 15 Jahre ist das jetzt her. Mit Medizinprodukten für Dritte startete die damals 55-köpfige Belegschaft. Geräte für Analytik und Diagnostik gehören dazu und ebenso optische Module. „Das ist unser Butter- und Brot-Geschäft“, meint der Geschäftsführer, der mit zwei Kollegen damals das Unternehmen mit dem Kunstnamen gründete.

Die Nachteile dieser Art von Geschäft sieht er für Askion darin, dass der Kunde bestimmt, wie das Produkt auf dem Markt platziert wird und ihm die Rechte gehören. Manchmal würden Entwicklungen nicht in eine dauerhafte Produktion überführt. „Wir sind dann wie der Schwanz am Hund“, sagt Doms und gesteht, diesen Vergleich für Abhängigkeit gern zu verwenden. Abnehmer finden die Geraer heute in Europa und in den USA. Dieses Jahr seien in dieser Firmensparte drei größere Kunden dazugekommen.

Neben dem klassischen OEM-Geschäft – das Kürzel steht für den Original Equipment Manufacturer, also den Ausrüstungshersteller – begann Askion 2007 die Entwicklungsabteilung für ein eigenes Produkt zu nutzen. Seitdem kommen aus Gera Ausrüstungen für Biobanken. Das sind Probenlager für Forschung, Therapie und die Pharmaindustrie. „Tiefkühlschränke, nur kälter und aufgeräumter“, erklärt Doms. Die Basislizenz hatte man von einem Fraunhofer-Institut erworben. Inzwischen ist die zweite Generation auf dem Markt, und etwa 150 Geraer Systeme arbeiten in Europa, den USA und China.

Das Reagenzglas für die Lagerung hat eine auch bei Frost auslesbare Kennung am Gefäßboden. Foto: Peter Michaelis

Das Knifflige bei der Aufbewahrung von Gewebe und Zellen ist die Umkristallisation. Immer dann, wenn mit den Proben gearbeitet wird und sich die Umgebungstemperatur ändert, besteht die Gefahr, dass sich neue scharfkantige Eiskristalle bilden. Sie zerstören die Zellmembranen und machen die Proben unbrauchbar. „Das passiert selbst dann, wenn die Proben gefroren bleiben. Entscheidend dabei ist, dass sie sich nicht über minus 130 Grad erwärmen“, erklärt der Geschäftsführer.

Minus 180 Grad Lagertemperatur

Heute wird mit minus 196 Grad kaltem Stickstoff eine Lagertemperatur von minus 180 Grad erreicht und das Proben-Handling bei minus 130 Grad garantiert. Es gibt die Biobanken in drei Größen. Die Thermoskanne, so nennt Doms den Probenbehälter, misst 90 Zentimeter, 1,80 Meter oder 2,50 Meter im Durchmesser. „Wir haben eine gute Akzeptanz im Markt. Inzwischen kommen Leute auf uns zu, die davon gehört haben“, erzählt Lutz Doms. Den bislang größten Einzelauftrag im Umfang von mehr als fünf Millionen Euro erhielten die Geraer per Ausschreibung vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn.

Eine Riesenbiobank entsteht, die Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson erforschen hilft. Ein mittleres und sechs große Systeme werden bis Dezember 2021 geliefert. In der Charité und in der Uniklinik Leipzig arbeiten solche Systeme schon. Bald auch in Kairo und San Diego. 15 Millionen Euro wurden seit dem Jahr 2015 in die Produktentwicklung gesteckt. „Das haben unsere 80 Mitarbeiter mit bezahlt“, sagt der Chef. Das sind je zur Hälfte Ingenieure und gewerbliche Beschäftigte. Auffallend viele junge Leute sind darunter, aktuell auch ein BA-Student.

Ein flexibles Gleitzeitmodell und ein Fahrradleasing gehören zu den Angeboten der Firma für ihre Mitarbeiter. Weil trotz des Corona-Jahres ein gutes Ergebnis eingefahren wird, sollen die Beschäftigen am Erfolg beteiligt werden. Das Unternehmen bedankt sich bei jedem mit einer Corona-Prämie von 1200 Euro. „Wir hatten keine Kurzarbeit. Im Gegenteil“, so Doms, der aktuell vor allem nach ingenieurtechnischem Personal Ausschau hält.

Seit Ende September gehört beispielsweise Anton Zimare aus Thalbürgel dazu. Der 32 Jahre alte Physiker war zuletzt an der Uni beschäftigt. „Ich freue mich, zurück in der Industrie zu sein“, sagt er und schwärmt von einem „netten Kollegium und guter Einarbeitung“. Normalerweise würde Askion Mechatroniker und Systemelektroniker ausbilden. „Wir haben eine Lehrwerkstatt, einen befähigten Ausbilder, aber im Moment keine geeigneten Bewerber“, schätzt der Geschäftsführer ein und bedauert das. Schließlich will der 60-Jährige das Unternehmen in eine stabile Zukunft schicken. Wer sein Nachfolger wird, hat er schon bestimmt: Martin Druse, der heute 41-jährige Produktionsleiter und Prokurist.

Das Unternehmen Askion GmbH