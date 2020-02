Der Verdacht, dass sich ein Mann mit dem Coronavirus infiziert hat, bestätigte sich nicht. Am Dienstag erhielt das Landratsamt im Ilm-Kreis den Befund aus Berlin.

Der Patient, der mit Verdacht auf das Coronavirus behandelt wurde, kann die Klinik in Ilmenau bald wieder verlassen.

Verdacht auf Coronavirus im Ilm-Kreis nicht bestätigt

Ilmenau. Der am Montag geäußerte Verdacht einer mit dem Coronavirus infizierten Person im Ilm-Kreis hat sich nicht bestätigt. Wie Landratsamtssprecherin Doreen Huth mitteilte, kann der Mann den Klinikstandort in Ilmenau demnächst verlassen. Laut Labor-Ergebnis der Charité in Berlin sei der Befund negativ. Dieses Ergebnis liege dem Gesundheitsamt und den Ilm-Kreis-Kliniken seit Dienstagnachmittag vor, teilte die Sprecherin mit.

