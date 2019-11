Auch die Weimarer Klima-Aktivisten beteiligen sich am Freitag am weltweiten „Fridays for Future“-Protest.

In Weimar hat sich der Demonstrationszug in Bewegung gesetzt. Zwischenzeitlich hatten sich bis zu 500 Teilnehmer der Kundgebung angeschlossen. Mit Verkehrsbehinderungen wird gerechnet.

Verkehrsbehinderungen wegen Fridays-for-Future-Demo in Weimar

Auf dem Stepháne-Hessel-Platz vor dem Bauhaus-Museum in Weimar beginnt zur Stunde die Weimarer Demonstration zum weltweiten Klimastreik. Organisiert von FFF Weimar, überreichen Weimarer Bürgerinitiativen eine Resolution zum Klimanotstand in der Kulturstadt an OB Peter Kleine. Er hat seine Teilnahme vorab zugesagt. Zu Beginn hatten sich etwa 200 Menschen vor dem Bauhaus-Museum versammelt. Die Zahl wächst allerdings ständig - zwischenzeitlich sogar auf bis zu 500 Teilnehmer.