Von Rührung und Freiheit: Geistliche Gedanken aus Thüringen zum Weihnachtsfest

Landesbischof Friedrich Kramer: „Innerlich angerührt“

Friedrich Kramer. Foto: Gerlinde Sommer

Weihnachten ist das große Familienfest, wobei die einen diese Tradition hochhalten, während andere entfliehen. Landesbischof Friedrich Kramer stellt zudem fest, zum Fest seien viele Menschen sehr einsam; manche werden von dramatischen Familiengeschichten eingeholt. Hinzu komme durch die Geschenkeflut „die kapitalistische Veräußerung des Festes“. Aus christlicher Sicht gehe es darum, „dass man innerlich angerührt werden kann“, sagt er.

Kramer ist seit bald vier Monaten im Amt - und wird zum Fest im Magdeburger Dom Gottesdienste feiern. Dass zu Weihnachten die Kirchen so gut besucht sind wie sonst nie im ganzen Jahr, bewertet Kramer positiv: „Schön, wenn die Menschen sich die Geschichte im Original anhören. Sie haben ein Gespür dafür, was ihnen gut tut. Und ich kann nur hoffen, dass sich nicht so viele diesem Stress eines vermeintlich perfekten Weihnachtsfestes aussetzen“, sagt er.

Gottesdienst ist auch ein Ruhepol in all dem Trubel: „Bei uns kann jeder fröhlich Weihnachtslieder mitsingen und einfach mal durchatmen“, macht er deutlich. Um diesen Wunsch nach vielen Gottesdiensten in den Gemeinden erfüllen zu können, ist die Mitarbeit vieler Gemeindemitglieder nötig.

Kramer würdigt insbesondere all jene Menschen, die Krippenspiele einüben. „Es ist tatsächlich eine große Herausforderung, wenn ein Pfarrer für ein Dutzend Dörfer zuständig ist. Wir brauchen daher perspektivisch noch viel mehr Personen, die mitmachen wollen“, sagt er. Dann könne auch weiterhin „Weihnachten in der Fläche fröhlich“ gefeiert werden.

Die Weihnachtsbotschaft ist klar: „Gott ist Mensch geworden. Gott steht zu den Menschen und wir sollten auch zusammenstehen. Gott macht sich klein, damit wir groß werden...“ Vor diesem Hintergrund lasse sich in den Gottesdiensten viel sagen über „Frieden, Liebe und Vertrauen“, betont Kramer. Für den Landesbischof beginnt Heiligabend in der Justizvollzugsanstalt in Burgk; nachmittags ist er im Dom. Am zweiten Feiertag wird er Radio-Gottesdienst in Magdeburg feiern. „Auch so erreichen wir die Menschen“, sagt Kramer.

MDR-Kultur-Gottesdienst: Donnerstag, 26. Dezember, von 10 bis 11 Uhr aus der Hoffnungsgemeinde Magdeburg

Bischof Ulrich Neymeyr: Ein Fest der Freiheit

Ulrich Neymeyr. Foto: Peter Michaelis

Vor 30 Jahren fiel die Mauer - viele Menschen in Thüringen haben dies als Zeit der Ungewissheit und des Aufbruchs erlebt. Den katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr beeindruckt das noch immer, gerade an Weihnachten. „Mir ist Freiheit in diesem Jahr zu Weihnachten ein wichtiger Begriff“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Denn die Erzählungen zum Mauerfall-Jahrestag, die er in den vergangenen Wochen von vielen Menschen hörte, bewegen ihn. „Man wusste damals, es fängt eine neue Zeit an. Aber man wusste nicht, was sie bringt.“

Zum Weihnachtsfest ist für ihn Zeit, daran auch in seinen Predigten zu erinnern. Neymeyr selbst hatte den Mauerfall auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs erlebt - im Erzbistum Mainz, wo er 1989 im Priesterseminar tätig war. Als klar war, dass die Grenze offen ist, sei im Priesterseminar damit begonnen worden, Quartiere herzurichten. Denn schon damals gab es eine Partnerschaft mit der Erfurter Diözese - und wenige Tage nach dem 9. November kamen die ersten Gäste.

Viele Menschen betraf der Weg zur Wiedervereinigung existenziell, erinnert sich Neymeyr. „In solch einer Situation, glaube ich, war es für viele Menschen wichtig, an Weihnachten zu wissen, dass auch das Jahr 1990 ein Jahr des Herrn sein würde und er mit uns in diese ungewisse Zukunft geht“, sagt der Bischof. Deshalb werde er in diesem Jahr daran besonders erinnern.

Zugleich ist Weihnachten ein Fest der Familie, das so harmonisch wie möglich verlaufen soll, bei dem aber immer auch über unangenehme Themen gesprochen wird - denn an Weihnachten und den darauf folgenden Tagen haben die Menschen Zeit. Das sei nicht immer eine einfache Mischung, weiß Neymeyr. „Von daher sind die Weihnachtstage nicht immer nur Tage der Harmonie und der familiären Glückseligkeit“, sagt er.

Für ihn selbst ist das Fest vor allem vom Dienst am Altar, dazwischen von Ruhe geprägt ist. Langeweile komme da nicht auf. „Wenn ich die schönen Gottesdienste feiere, dann freue ich mich wirklich sehr darüber“, sagt Neymeyr zu einem für ihn gelungenes Weihnachtsfest. Zeit mit der Familie verbringe er in den Winterferien: „Da ist dann einfach mal eine Woche Ruhe, weil viele Menschen im Urlaub sind. Und da habe ich dann auch wieder einmal Familientage.“