Wege in Schötener Promenade erneuert

Teilweise saniert wurden in den vergangenen Tagen einige Wegabschnitte im Bereich der Schötener Promenade. Konkret drehte es sich dabei nach Auskunft von Stefan Städtler um den Teil zwischen den Brücken ehemaliges Klubhaus sowie Kölner Straße. Dabei habe die Stadt die wassergebundenen Decken erneuert und zwar auf einer Breite von 2,50 Meter.

Profitiert habe auch der öffentliche Bereich vor den Grundstücken Schötener Grund Nummer 59 und 61, so der Fachbereichsleiter Stadtplanung und Bauwesen. Dort nämlich sei wieder Ordnung hergestellt, sprich aufgeräumt worden. Das sei nicht zuletzt auch mit dem Hintergedanken geschehen, das widerrechtliche Parken im Bereich der Schötener Promenade zu unterbinden.

Immer wieder war es dort in der jüngeren Vergangenheit zur Feststellung von zerfahrenen Wegen gekommen, weil einige Bürger zwecks Spaziergang, aber vor lauter Bequemlichkeit bis in den Wald hinein fahren, obgleich es sich laut Stadt nicht um Anwohner handele und das Befahren damit so also nicht zulässig sei.

Aber zurück zur jüngst abgeschlossenen Maßnahme. Nach Angaben von Stefan Städtler wurden nämlich auch noch Baumpflanzungen vorgenommen. So wurden vier Sommerlinden gesetzt, obendrein eine Blutbuche, wobei es sich um eine Baumspende von Robby Wendler handele.

Der Gesamtzeitraum aller Arbeiten belief sich auf rund zwei Wochen.

Investiert wurden rund 25.000 Euro.