Wegen Bauarbeiten Ersatzhaltestelle in Utenbach

Wie bereits berichtet, wird im Apoldaer Ortsteil Utenbach das Brückenbauwerk im Zuge der Landstraße 1059 ab Dienstag, 2. Juni, bis voraussichtlich in das Jahr 2021 hinein erneuert. Aus diesem Grund entfallen die regulären Haltestellen in der Ortsmitte am Gasthaus und am Bach, teilt die Personenverkehrsgesellschaft Weimarer land mit. Eine Ersatzhaltestelle werde aber in der Kösnitzer Straße im Zuge der L 2160 am Ortsausgang in Richtung Kösnitz eingerichtet.