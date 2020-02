Apolda. Weiberfasching wird am Donnerstagnachmittag auch im Hotel am Schloß in Apolda gefeiert.

Weiberfasching am Donnerstag in Apoldaer Hotel

Also meine Herren, Krawatten schon bereit gelegt? – Wieso? Na wegen Weiberfasching, schließlich sollen die Mädels am Donnerstag beim Hantieren mit den Scheren doch auch was zwischen Scherenblatt und Schneide bekommen. Spaß muss schließlich sein, immerhin ist das Leben in Teilen schon hart genug.

Apropos Leben – das wird am Donnerstagnachmittag mutmaßlich auch auf der Terrasse des Hotels am Schloß gar mächtig toben. Dorthin wird nämlich zu Getränken, Fisch- und Gehacktesbrötchen sowie Fettbemmen gebeten. Starten soll die Partie 13.13 Uhr, geplant ist vorerst bis 16.15 Uhr. Musik ist ebenso bestellt. Zudem werden wieder die beliebten Hotel-Faschings-Orden an Prinzenpaare verteilt, verspricht Hotelchefin Peggy Lindner auf Nachfrage. Mega sein werden nicht zuletzt wieder die überdimensionierten Pfannkuchen, die bereits bei der Apoldaer Bäckerei Doepel bestellt wurden. – Eine willkommene Stärkung also für die Frauen, die da bereits ihre Krawatten-Schnippel-Runde hinter sich gebracht haben. Überhaupt können viele Frauen an diesem Tag eine ordentliche Grundlage sicher gut gebrauchen, schließlich geht es am Abend und voraussichtlich bis weit nach Mitternacht in der Stadthalle rund.