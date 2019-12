Weihnachten zu fünft: Das große Vertrauen

„Friede dem Kommenden. Freude dem Bleibenden. Segen dem Gehenden.“ Dieser Segensspruch, dessen Inhalt nicht nur für Christen ein wahrer Segen ist, hängt in dem kleinen Korridor der Josigers. Die Keramik-Kachel springt sofort ins Auge, auch wenn sie betont schlicht gestaltet ist. Sie ist ein Gruß.

Es geht fast bedächtig zu bei Anne und Patrick Josiger. Nur Henry, der Zweijährige, weint. Er hat sich an der Tischkante im Kinderzimmer gestoßen. Da hilft der Trost vom großen Bruder, vom sechsjährigen Erik, im Moment nicht. „Henry muss mit seinem Schmerz erst einmal zurechtkommen. Dann lässt er sich trösten“, erklärt Mama Anne Josiger.

Nur zwei Schritte entfernt, in der kleinen Wohnküche, liegt in einer Tragetasche Tom. Zehn Tage ist er an diesem Tag alt. Ein Sonntagskind. Geboren im Advent.

Ankunft und Ankommen. Für diese Familie stimmt in diesen Tagen so ziemlich alles. Sie reden nicht über den fehlenden Schlaf. „Bevor Tom da war, haben wir uns manchmal am späten Abend noch ein bisschen Zeit für uns genommen, wir sind an wenig Schlaf gewöhnt“, sagt Patrick, der dreifache Vater.

Dass er in seinem Bücherregal Fachbücher zur Analysis stehen hat, ist derzeit ebenso unwichtig wie die Modelle, die er in einem Ingenieurbüro in Weimar baut. Modelle zu Sturmfluten zum Beispiel. Jetzt ist er hier. Hier in dieser 70 Quadratmeter großen oder besser: kleinen Wohnung. Einen Monat lang werden er und seine Frau gemeinsam das Leben zu fünft einrichten. Elternzeit macht es möglich.

Auch Anne, die dreifache Mutter, wirkt hoch zufrieden. Genauso zufrieden wie der kleine Tom, der so winzig wirkt und dennoch schon ein perfekter Mensch ist. Mit einem wunderschönen runden Köpfchen und mit Händen, die noch unkoordiniert durch die Luft fuchteln, als er kurzzeitig aus seinem Tiefschlaf erwacht.

Bei Josigers zu Besuch zu sein, ist gleichzusetzen mit dem Eintauchen in eine eigene Welt. Weitab der Hektik vorweihnachtlicher Tage. Hier ist ein Kind geboren. Wieder ein Wunder.

Ein Wunder, über das auch Anne staunt. Sie sieht auf ihren Sohn und sagt begeistert, dass sie nicht glauben kann, dass er in ihr genug Platz gefunden haben soll. Hat er aber. Und er ist auf andere Weise auf diese Welt gekommen als seine großen Brüder. Im Alternativ-Raum der Uniklinik Jena, einem umgestalteten Kreißsaal. Mit der Be-up-Methode. Das englische „Be up“ heißt in diesem Falle so etwas wie Aufstehen, Herumlaufen, Liegen, Sitzen, im Kreis gehen. Ausruhen. Ganz nach Wunsch. Wie es der Körper will. Anne entscheidet sich dafür. Der Raum ist mit Schaumgummi ausgelegt. Mehr Details gehören nicht in die Öffentlichkeit. Die natürliche Geburt hat jedenfalls geklappt. Richtig gut sogar.

„Ich war so froh, dass ich diesmal mehr Zeit gehabt habe als bei den ersten beiden Geburten“, sagt sie. Sieben Stunden. Stunden, in denen sie den Wünschen ihres Körpers gefolgt ist. Und Patrick, ihr Mann, war all die Zeit bei ihr. „Ich brauchte ihn an meiner Seite“, sagt sie.

Anne Josiger sieht richtig gut aus. Schlank, ein kleines Bäuchlein noch. Zufrieden. „Ja, das bin ich auch“, lächelt sie. Erziehungswissenschaften und Religion hat sie studiert. Auch dieses Studium und ihre Arbeit als Erzieherin sind in diesen Tagen endlos weit weg.

Jetzt ist sie hier, bei ihrer Familie. Auf sehr kleinem Raum. Denn die Großen wollen sehen, wie es dem Kleinen geht. Und Josigers lassen das natürlich zu. Sie sind doch eine Familie. Die Großen haben riesiges Vertrauen in die Eltern. Die passen auf sie auf. Trösten. Kuscheln. Bauen mit an der Lego-Burg.

Anne Josiger sagt, es gebe für sie keine tiefere Liebe als die zu den Kindern. Die sei immerwährend. Gegenseitig. Ein Leben lang.

Wie viel Platz bleibt da noch für Patrick, ihren Mann? Viel, sagt sie. Jeden Tag. Viele Stunden. Die Liebe zu den Kindern verbindet die beiden doch gleichermaßen. Ihre Schwiegereltern wissen, dass auch diese Liebe Nahrung braucht. Sie haben auf die Kinder aufgepasst, damit die Alten, die für die Eltern die Jungen sind, am Hochzeitstag ein paar Stunden für sich haben. Auch jetzt, da Tom geboren ist, wollen sie als Paar einen Platz finden, nicht nur als Eltern.

Die Art, wie die beiden miteinander umgehen, sehr leise und sehr zart, lässt darauf hoffen, dass sie das schaffen können. Sie geben sich so viel Freiraum, dass man sich aufeinander freuen kann. Irgendwann, wenn Tom wirklich angekommen ist, will Patrick wieder einmal in der Woche Fußball spielen. Und er möchte seiner Frau einfach sagen, sie soll sich eigene Zeit nehmen. Dann hat er eben ein paar Stunden die Kinder. So schaffen sie das.

Das vermeintlich kritische siebte Ehejahr haben sie gut genommen. Das achte und auch das neunte werden turbulenter. Erik kommt zur Schule, und sie werden auch umziehen müssen.

Noch reicht Tom seine Wiege oder auch die Tragetasche. Doch sobald auch er durch die Zimmer läuft, wird es eng. Eng genug für manche Beule. Und im Kinderzimmer ist nur Platz für das Doppelstockbett der beiden Großen. Das wissen die Josigers. Aber es stört sie nicht.

Jetzt üben sie erst einmal das Leben zu fünft. Aber was heißt üben? Sie trainieren es. Unbemerkt für die Kinder. Für die sind die Eltern derzeit noch beinahe das Universum. Und kein Deut weniger.

Aber Josigers sind nicht weltfremd. Sie wissen um die kleinen und die großen Gefahren für ihre drei Jungs. Bis heute geht der Sechsjährige nicht allein in die Kaufhalle. Anne hat Angst. Sie ist in diesem Alter schon nicht mehr vom Kindergarten abgeholt worden. „Aber das waren andere Zeiten.“

Komisch, jetzt redet sie so, wie die Alten immer sprachen. Aber recht hat sie wohl dennoch. Manche nennen sie eine Glucke, lacht sie. Bin ich gar nicht, reagiert Anne.

Oder doch. Nur ein bisschen. Na und? Das verwächst sich.

Jetzt lernt sie erst einmal. Und Patrick mit. Sie staunen über diese wunderbare Unvoreingenommenheit ihrer Kinder. Sie möchten auch davon. Wenigstens ein bisschen.

Die Jungs sind noch ohne Scheu. Haben noch keine Blessuren. Sind neugierig. Was, wenn man davon selbst ein wenig zurück bekäme. Trotz mancher Wunde. Oder doch wenigstens den drei Jungen längstmöglich dieses Urvertrauen erhalten könnte. So lassen sich später Verletzungen aushalten. Sie wissen es aus eigener Kindheit.

Derlei Gedanken prallen an den beiden Großen ab. Sie wollen ein Auto zeigen, ein Bild malen, den Nuckel holen. Mit einer Selbstverständlichkeit gehen sie in die Mitte der Familie, so dass zu spüren ist: Diese Eltern geben ihnen dieses besondere Gefühl. Das große Vertrauen, hier entsteht es. Zwei Jahre möchte Anne zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern.

Das eine Jahr mit Erik war ihr zu wenig. Das hat nicht gereicht. Andere haben erlebt, dass der Junge erste Schritte geht und erste Worte spricht. „Wir kommen auch mit weniger Geld zurecht“, sagt Patrick. Er murmelt es beinahe nur. Über Geld wollen sie nicht reden. Es reicht doch. Mehr muss nicht sein.

Heiligabend werden sie erstmals zu fünft sein. Patricks Eltern kommen nicht. Lust hätten sie schon. „Aber findet ihr euch erst einmal zurecht“, sagen sie. Das ist Raum, der sie noch enger zusammen bringt.

„Friede dem Kommenden. Freude dem Bleibenden. Segen dem Gehenden.“ Dass dieser Segensspruch im Korridor hängt, hat in der Familie mit der christlichen Mutter und dem atheistischen Vater einen einigenden Sinn...