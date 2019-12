Baby Felix wurde am ersten Weihnachtsfeiertag im Apoldaer Krankenhaus geboren. Mama Maggy Röder, Papa Norman Röder und die 7-jährige Schwester Charlotte freuen sich über den Familienzuwachs ebenso wie Felix’ Oma Kathrin und dessen Uroma Angelika.

Apolda. Nachdem zu Heiligabend ein Kind im Apoldaer Krankenhaus geboren wurde, waren es am ersten Weihnachtsfeiertag drei. Mindestens eins gab es am 2.

Weihnachtsbaby Felix verzaubert seine Familie

Pures Glück sprach am Mittwoch aus dem Gesicht von Maggy Röder aus Döbritzschen. Die 34-jährige Grundschullehrerin hatte am Vortag im Robert-Koch-Krankenhaus Sohn Felix zu Welt gebracht. Mit ihr freuten sich beim Besuch Schwester Charlotte (7), Papa Norman, Felix’ Oma Kathrin und dessen Uroma Angelika. Der Junge wog bei seiner Geburt stattliche 4140 Gramm und maß 56 Zentimeter. Die Geburt erfolgte spontan. Felix ist ein Wunschkind. Dass sie in Apolda entbinden wollte, habe mit dem guten Ruf zu tun, der sich bestätigt habe.

Am 25. Dezember wurden im Robert-Koch-Krankenhaus insgesamt drei Kinder geboren. Zu Heiligabend gab es ein Kind. Sein Name ist Anton. Am zweiten Weihnachtsfeiertag war bis zum Redaktionsschluss ein Kind geboren worden.