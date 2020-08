Teilnehmer einer Kundgebung in Erfurt von Sonntag machen auf die Gewalt gegen die Demonstranten in Belarus aufmerksam.

Erfurt. Brutale Polizeigewalt, getürkte Wahlen: Auf einer Kundgebung in Erfurt solidarisierten sich die Teilnehmer mit den Demonstranten in ihrer Heimat Weißrussland nach dem dortigen Wahldebakel.

Demos in Minsk: Weißrussen in Thüringen zwischen Sorge und Hoffnung

„Die Ungewissheit in den ersten drei Tagen nach der Wahl“, sagt Viktar Bondar, „war schwer zu ertragen.“ Das Internet in Belarus war abgeschaltet, die Telefonverbindung blockiert. „Du kannst nicht einmal mit deiner Mutter sprechen.“ Dann kamen die Bilder von der brutalen Polizeigewalt, es war, sagt er, unfassbar. Seit acht Jahren lebt der Belarusse in Thüringen. So wie ihm ergeht es in diesen Tagen vielen seiner Landleute im Freistaat, es sind nicht viele, er schätzt die Zahl auf etwa 100.