Weiterer Todesfall im Landkreis Greiz - Über 2200 Menschen getestet

Dem Gesundheitsamt des Landkreises Greiz ist am Donnerstag ein weiterer Todesfall in Verbindung mit Covid-19 gemeldet worden. Laut Auskunft des Landratsamtes Greiz vom Donnerstagnachmittag handelt es sich um einen 83-jährigen Mann aus Zeulenroda-Triebes mit multiplen Vorerkrankungen, der im SRH-Klinikum Gera verstorben ist. Es ist der 28. Todesfall im Landkreis Greiz, der mit dem Virus in Verbindung gebracht wird. Außerdem teilt die Behörde mit, dass mit Stand Donnerstag 2206 Menschen in den drei Abstrichstellen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen im Landkreis Greiz getestet wurden. In dieser Zahl seien die Abstriche, die Hausärzte durchführen oder die bei stationär aufgenommenen Patienten genommen werden, nicht berücksichtigt. Von diesen würden dem Gesundheitsamt lediglich die Personen gemeldet, die positiv auf das Virus getestet wurden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

