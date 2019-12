Wenn Porzellanfiguren Erotik ausstrahlen: Ein Besuch in einem Cursdorfer Atelier

Hier ist es eine Jacke kälter als unten im Schwarzatal. Mit der Oberweißbacher Bergbahn geht es erst steil in die Höhe, nach dem Umstieg in Lichtenhain rumpelt der Waggon kurz über die Hochebene - und schon heißt es: Endstation. Cursdorf liegt vermeintlich fernab - und doch geht von hier aus manch erotisches Porzellankunstwerk in die weite Welt. Kati Zorn hat in dem Ort, aus dem der Thüringer Erfinder des Porzellans stammt, ihr Atelier und ihren Ausstellungsraum.

Einblick ins Atelier im Cursdorfer Domizil: Die Thüringerin Kati Zorn hat zu DDR-Zeiten Porzellangestalterin gelernt. Dass mehr in ihr steckt, war früh klar. Foto: Gerlinde Sommer

Lauter Unikate stehen hier; manches ist durchaus gewagt. Da ist beispielsweise der Ritt auf dem Oberon. Der Unbedarfte sieht eine Schnecke, auf deren Haus ein Figürchen balanciert. Der Oberon steht im Deutschen Porzellanmuseum. Aus gutem Grund. Früher gehörten Porzellanfiguren in jeden besseren Wohnzimmerschrank. Doch dann war dieser Bereich der Kunst fast verwaist. Kati Zorn aber zeigt, was möglich ist: Erotik mit Augenzwinkern. Aber auch „Leseratte“ oder „Druckfehlerteufel“ gehören zu den Unikaten in ihrem Ausstellungsraum.

Groß geworden ist sie hinter den Bergen, die sich von Rudolstadt her gesehen auftürmen. Zu DDR-Zeiten lernte Kati Zorn, Jahrgang 1962, ganz klassisch Porzellangestaltung. Aber ihr Talent wurde bald offenbar; in Meißen arbeitete sie unter der Leitung von Peter Strang. Als die Mauer fiel und die Einheit kam, blieb sie bei dem, was sie am liebsten macht - und schuf sich seit 2000 oben in Cursdorf einen Arbeits- und Ausstellungsbereich, der die weite Anfahrt lohnt.

Künstlerin lässt sich gern auf Wünsche ihrer Kunden ein

Natürlich: Wer sich von Kati Zorn ein Porzellankunstwerk wünscht, der kann alles auch telefonisch oder im Netz und per Postversand abwickeln. Aber eigentlich gewinnt die Anschaffung an ideellem Wert, wenn der Porzellankunstliebhaber sieht, wie sich das ganze Werk im Atelier zusammenfügt. Doch Achtung: Wer einmal in Cursdorf war, der kann leicht zum Sammler werden. Dies umso mehr, als sich die Künstlerin gerne auf Wünsche ihrer Kundschaft einlässt.

Das Schoßhündchen dieser Dame trägt Kaiserkrone. Foto: Gerlinde Sommer

Es müssen ja nicht immer Damen und Herren sein… Es gibt unter denen, die Porzellan sammeln, eine zunehmende Zahl von Männern, die Männer lieben und sich eine Kunst wünschen, die das widerspiegelt. Vordergründig sind Kati Zorns Arbeiten nicht. Aber lebensfroh. Liebeslustig. Erregt wirken die Figuren. Oft haben sie die Augen geschlossen, genießen voll und ganz, was ihnen gerade geschieht...

Das Schöne bei Kati Zorns Darstellungen von Männern und Frauen: Kaum einer gleicht hier einem Supermodel. Es gibt Dürre und Voluminöse. Der Body-Mass-Index der „fetten Annette“ liegt gewiss deutlich über 30. Die Frau mit den Schwimmringen wirkt selbstbewusst. Sie strahlt so, dass sich das Auge kaum abwenden mag - und das in einer Gesellschaft, die das Zuviel an Fett so oft ächtet.

Zorns Kunst ist weit über den Thüringer Wald hinaus bekannt

Zorns Figuren machen ihr viel Arbeit. Modellieren, formen, lasieren, bemalen, brennen... Das geht nicht immer gut, selbst bei der großen Erfahrung, die Kati Zorn seit Beginn ihrer Ausbildung 1979 gesammelt hat.

Wenn 2020 die Erfindung des Thüringer Porzellans 260 Jahre zurückliegt, kann Kati Zorn 20 Jahre als selbstständige Porzellanplastikerin in Cursdorf feiern. Ihre Kunst ist längst weit über den Thüringer Wald hinaus bekannt. Und kaum einer, der mit der Oberweißbacher Bergbahn zu ihr fährt, kann sich der Faszination ihrer Kunstwerke entziehen. Es muss ja nichts Erotisches sein. Der „Druckfehlerteufel“ ist auch ein schönes Geschenk...

www.katizornporzelland.de

Von hier kommt das Porzellan