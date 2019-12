Wie weiter mit den Thüringen-Kliniken Saalfeld-Rudolstadt?

Wenn der Chef des größten Arbeitgebers in der Region hinschmeißt, hat das Auswirkungen auf die rund 2000 Mitarbeiter der Thüringen-Kliniken und ihre Familien. Aber auch auf Geschäftspartner und vor allem die Patienten. Wie geht es jetzt weiter an den Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ Saalfeld-Rudolstadt? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Kann der Geschäftsführer einfach so gehen?

Nein. Rolf Weigel hat einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben, der erst zur Jahresmitte 2022 endet. Dieser kann nur im Einvernehmen zwischen Geschäftsführer und Eigentümer, also dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, aufgelöst werden. Um dieses Einvernehmen hat der Geschäftsführer gebeten und sich bereit erklärt, bis zum Sommer 2020 im Amt zu bleiben. Der Aufsichtsrat, der für nächste Woche zu einer Sondersitzung geladen wurde, muss über dieses Ansinnen entscheiden. Üblicher Weise wird derartigen Begehren aber entsprochen. Motto: Reisende soll man nicht aufhalten.

Hat das Auswirkungen auf den laufenden Geschäftsbetrieb der Klinik?

In keiner Weise. Ein Krankenhaus dieser Größe ist wie ein schwerer Tanker, der noch lange weiterfährt, auch wenn man längst auf der Bremse steht. Landrat Marko Wolfram betont als Aufsichtsratsvorsitzender, es gebe eine funktionierende Krankenhausbetriebsleitung, die den Klinikbetrieb sichert. An der Spitze steht dabei Weigels Stellvertreterin Manuela Faber, die als Prokuristin schon dem langjährigen Geschäftsführer Hans Eberhardt diente und sich im Haus bestens auskennt.

Was wird aus den eben erst verkündeten Übernahmeplänen für das Kreiskrankenhaus Schleiz?

Die Verhandlungen dazu gehen weiter. Sie beruhen auf grundsätzlichen strategischen Entscheidungen, die vom Aufsichtsrat unterstützt werden. Dies gilt auch für weitere Beschlüsse, die zur Steigerung der Effizienz beitragen sollen. Dazu gehören etwa der Umbau der bisherigen Hotel- und Verwaltungsbereiche in Saalfeld und die Optimierung der Abläufe am hochdefizitären Standort Pößneck, wo Ende Oktober als erster Schritt die Küche geschlossen wurde.

Wie reagieren niedergelassene Ärzte und Patienten auf die Veränderungen an den Thüringen-Kliniken?

Das muss man abwarten. Zuletzt gingen die Fallzahlen entgegen dem bundesdeutschen Trend leicht nach oben. Bei rund 30.000 stationären Behandlungsfällen pro Jahr gab es in den Thüringen-Kliniken im ersten bis dritten Quartal 2019 im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum ein Plus von 432 Patienten. Weigel führt dies auf ein größer gewordenes Einzugsgebiet und die Bevölkerungsstruktur zurück. Im Südosten Thüringens leben außergewöhnlich viele ältere Menschen.

Wie steht das Krankenhaus wirtschaftlich da?

Im Moment sehr gut. Bei rund 145 Millionen Euro Umsatz an den drei Krankenhausstandorten Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck, in den 26 Arztpraxen, die zum Medizinischen Versorgungszentrum der Thüringen-Kliniken gehören und der Servicegesellschaft, die die Reinigung besorgt, wurden 2018 und 2019 jeweils rund zwei Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Nach dem neuen Tarifabschluss mit Verdi, der für die Beschäftigten 13,5 Prozent mehr Einkommen in vier Schritten, mehr Jahressonderleistung und Zulagen bei der Pflege vorsieht, steht unter dem Wirtschaftsplan für 2020 eine schwarze Null. Der Tarifabschluss mit dem Marburger Bund zur Entlohnung der Ärzte aus dem Jahr 2018 ist noch bis 2020 gültig.

Welche neuen Angebote will man den Patienten unterbreiten?

Für die Thüringen-Kliniken hat die Kardiologie schon jetzt herausragende Bedeutung, da insbesondere die zur Verfügung stehende Rund-um-die-Uhr-Herzkatheterleistung existenziell für eine umfassende Patientenversorgung und zahlreiche Komplexleistungen ist. Der Aufsichtsrat hat sich dazu bekannt, die Kardiologie in Saalfeld dauerhaft zu stabilisieren und auszubauen. Seit dem 1. November 2019 gibt es diesen Bereich als eigene Abteilung der Inneren Medizin mit Chefarzt Henning Kühn an der Spitze. Schon länger besteht der Wunsch, eine Neurologie als Fachgebiet für die Thüringen-Kliniken in den Thüringer Krankenhausplan aufzunehmen. Jetzt signalisierten der Krankenhausplanungsausschuss und das Gesundheitsministerium grundsätzliche Bereitschaft dazu, eine Neurologie fernab der Städtekette entlang der A4 aufzubauen. Als Startzeitpunkt in Saalfeld wird das Jahr 2021 angepeilt. Ebenfalls geplant ist am Standort Saalfeld ein ambulantes OP-Zentrum für kurzzeitchirurgische Eingriffe.

Welche Herausforderungen erwarten einen künftigen Geschäftsführer sonst noch?

Jede Menge. Weil sich die Ausgaben weiter erhöhen werden, muss an der Effizienz gearbeitet werden. Beispielsweise ist die Neuordnung der Notfallversorgung ein großes Thema. Laut Geschäftsführer sind die Notfallambulanzen ein Zuschussgeschäft von mehr als einer Million Euro im Jahr. Eine Baustelle von vielen.

