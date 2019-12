Wie wird die Kirche in 20 Jahren sein? Ein Gespräch mit Landesbischof Kramer

Bald vier Monate ist Landesbischof Friedrich Kramer jetzt im Amt. Und sein erster Eindruck ist geprägt von „großer Freude darüber, dass auf allen Ebenen viele engagierte Menschen arbeiten“. Daher mache ihm seine Aufgabe auch „viel Spaß“, wohl wissend, dass große Herausforderungen warten.

Diese großen Herausforderungen haben auch damit zu tun, dass die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) in ihrer jetzigen Form erst seit einem Jahrzehnt besteht. „Nach zehn Jahren ist im Großen und Ganzen in guter Weise das Zusammenwachsen gelungen“, sagt Kramer mit Blick auf das Personal. Doch nach der Zeit des Zusammenwachsens wird nun die Zeit der Veränderungen kommen. Es zeige sich, dass „manche Verbände zu klein geworden sind. Wir sind als Landeskirche jedoch sehr bereit, auf die jeweiligen Gegebenheiten einzugehen“, stellt Kramer in Aussicht. „Dennoch müssen wir einen Prozess beginnen und besprechen, wie wir bestimmte Funktionen von Kirche, die zu erfüllen sind, leisten können.“ Das bringe eine „heftiger werdende Debatte“ mit sich, ist sich Kramer sicher. Es sei aber „einsichtig“, dass eine Kirche, die aus demografischen Gründen kleiner werde, schauen müsse, wie sie unter diesen Voraussetzungen ihre Chancen nutzen könne. „Wir werden in 20 Jahren nicht sein wie die Kirche vor 50 Jahren.“ Und klar sei auch, „dass wir nicht werden wie vor 80 Jahren...“, spielt er auf die Zeit der Deutschen Christen an, über deren unheilvolles Wirken derzeit in einer hochinteressanten Ausstellung im Eisenacher Lutherhaus am Beispiel des sogenannten Entjudungsinstituts aufgeklärt wird. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Kramer im Blick auf die Möglichkeiten, „wie heute Evangelium gestaltet werden kann“.

Eine noch wichtigere Rolle wird künftig Ehrenamtlichen zukommen. Er hoffe, dass Strukturen gefunden werden können, „die nicht so rückbauanfällig sind“. Eine der Fragen, die Kirche schon länger bewegt, ist jene nach der Mindestzahl von Gottesdienstbesuchern. Es werde zwar nie ein Gottesdienst ausfallen, wenn im konkreten Fall nur eine Handvoll Menschen in der Kirche versammelt sei. Wenn diese geringe Zahl allerdings einen Dauerzustand darstelle, bestehe letztlich Handlungsbedarf.

Mit wie viel Leuten lohnt es sich, Gottesdienst zu feiern?

Dieses Thema hatte bereits Kramers Vorgängerin Ilse Junkermann angesprochen. „Die Überlegung, ab wieviel Personen ein Gottesdienst gefeiert werden soll, ist eine kluge. Aber diese Diskussion ist nicht leicht zu führen“, gibt Kramer zu bedenken - und erinnert an den „Riesen-Aufschrei“ seinerzeit. Klar sei, dass „das geistige Leben nicht weniger wird“. Wichtig sei aber auch, sich nichts über die reale Situation vorzumachen.

2020 ist für ihn mehr das Jahr, in dem 30 Jahre Deutsche Einheit begann. „Für viele Menschen hat damals eine prekäre Situation der Verunsicherung angefangen. Heute blicken sie auf eine brüchige Berufsbiografie mit Zeiten der Arbeitslosigkeit und ABM zurück. Da ist viel Bitteres passiert an Abwertung“, schätzt Kramer ein. Wichtig sei auch, dass die letzten Tage der DDR - erstmals unter einer demokratischen Regierung - ganz eigene Wegmarken ermöglichten. Es sei wichtig, 30 Jahre danach an die Leistung der ersten freigewählten Volkskammer zu erinnern. So habe sie ein Zivildienstgesetz auf den Weg gebracht, das den Regelungen der Bundesrepublik weit voraus war, weil sie Grundwehrdienst und Zivildienst gleichberechtigt nebeneinander stellte. „Das wurde aber im Rahmen der Einheit einfach abgewickelt“, erinnert Kramer an verpasste Chancen des Westens, der damals keine Notwendigkeit sah, von den Demokraten in der DDR zu lernen.

Im Osten gegen Judenfeindschaft und Antisemitismus auftreten

Der Landesbischof erinnert an die Überlegung, eine gemeinsame Verfassung zu schreiben - und er findet, dass sich aus der Erfahrung der Runden Tische lernen lässt, was getan werden kann, „wenn Politik nicht mehr richtig funktioniert“. Die vor 30 Jahren gewonnenen demokratischen Erkenntnisse sollten deshalb jetzt wieder in den Blick genommen werden. Er setzt dabei nicht auf „rückblickende Nostalgie“; Kramer geht es vielmehr um die eigene Wahrnehmung und um den Stolz auf das, „was wir damals erkämpft haben. Und wir haben eben nicht nur die Deutsche Einheit erkämpft“, sagt der Theologe.

Wer sich die Volkskammerzeit 1990 in Erinnerung ruft, der solle auch an die Einladung an Juden aus der Sowjetunion und später an Menschen mit jüdischen Vorfahren aus den sowjetischen Nachfolgestaaten denken. „Diese Einladung in die DDR ist im Rahmen des Einigungsvertrags kontingentiert worden“, sagt Kramer. 200.000 Juden kamen so nach Deutschland - und sorgten für das Aufleben hiesiger jüdischer Gemeinden. „Das haben wir hierzulande möglich gemacht - und auf diese Entscheidung können wir stolz sein“, betont der Landesbischof. Vor diesem Hintergrund sei es „ganz besonders wichtig, im Osten gegen Judenfeindschaft und Antisemitismus aufzutreten“, macht Kramer deutlich.

