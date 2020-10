Willkommene Aufträge für Hermsdorfer Porzellanfabrik

Die Corona-Krise setzt der Wirtschaft zum Teil arg zu. Auch in der Porzellanfabrik Hermsdorf spürt man die Auswirkungen der Pandemie – von Umsatzeinbußen war bereits im August gesprochen worden. Doch bei all den Herausforderungen dieses Geschäftsjahres, gibt es durchaus auch positive Signale zu verzeichnen. In der Porzellanfabrik hat das unter anderem mit der Vielfalt der hergestellten Produkte und der Bandbreite der jeweiligen Abnehmer zu tun.

Wabenkörper. Foto: Martin Schöne

Spezialisiert ist der Hermsdorfer Traditionsbetrieb auf die Entwicklung und Herstellung technischer Keramik. Seit vielen Jahren gehört die Produktion keramischer Wabenkörper für Wärmetauscheranwendungen zum Kerngeschäft. Daneben bedient der Bereich der Sonderkeramik einen kleinteiligeren Markt, der sich aber durch eine Vielzahl verschiedenster Produkte auszeichnet. Hier werden Spezialanwendungen für Chemieanlagen, Schleifmaschinen, Nachrichtentechnik, Glasindustrie oder den Dentalguss gefertigt.

Säurebeständige Gewichte

„In Zeiten, in denen man überall Auftragsrückgänge verzeichnet, ist man froh über jeden Auftrag“, sagte Torsten Leipold, der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Porzellanfabrik Hermsdorf GmbH, am Wochenende. Er meinte damit unter anderem einen Auftrag zur Herstellung von 2000 glockenförmigen Keramikgewichten. Diese kämen zum Beispiel in Anlagen zum Einsatz, in denen die Bauteile mit Säure in Kontakt kommen und weniger resistente Materialien daher ausscheiden.

Aufwendig gegossene Bauteile aus Keramik. Foto: Martin Schöne

Dies und viel mehr erläuterte Leipold im Rahmen mehrerer Führungen am Tag des Thüringer Porzellans. Die geplanten zwei Führungen waren aufgrund des Andrangs zum Auftakt noch um eine weitere ergänzt worden. Schließlich galt es, vor dem Hintergrund der Corona-Maßnahmen und insgesamt etwa 50 interessierten Gästen, die Gruppengrößen in Grenzen zu halten.

Im Rahmen der Führungen erläuterte er im Bereich der Wabenkörperherstellung nicht nur, dass hier pro Jahr etwa 10.000 Tonnen Material zu einer Millionen Wabenkörper verarbeitet werden. Er zeigte auch eine automatisierte Fertigungsstrecke, die seit diesem Jahr in Betrieb ist.

Abnehmer unterschiedlich betroffen

In der Sonderkeramik hingegen stehe anstelle der Massenproduktion eher die Herstellung von Einzelobjekten oder Kleinserien im Schlickerguss-Verfahren im Vordergrund. Die Vielfalt in diesem Bereich erweise sich in der Krise als ein Vorteil, auch weil hier nicht nur Kunden aus verschiedenen Branchen sondern auch aus vielen Staaten zu den Abnehmern gehören. Diese seien unterschiedlich stark von der Krise betroffen, sodass manche die Möglichkeit haben, die Zeit zum Beispiel für nötige Anlagenerneuerungen zu nutzten und dazu Teile in Hermsdorf ordern. „Wer auf vielen Beinen steht, kann Ausfälle besser wegstecken“, so Leipold.

Volker Herrmann und Karl-Eduard Knaf (von links) in der Schaltzentrale des Großmesssenders. Foto: Martin Schöne

Am Wochenende konnten Interessierte in Hermsdorf auch den 40-kW-Großmesssender besichtigen, der früher zur Qualitätsprüfung keramischer Mastfußisolatoren diente. Volker Herrmann und Karl-Eduard Knaf erläuterten die Funktion und erzeugten dabei eindrucksvolle Lichtbögen.