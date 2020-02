Die frühere Grenzkompanie in Rothesütte soll Appartementhaus mit angeschlossenem Bistro inmitten des „Harzer Hexenreiches“ werden. Architekt Michael Flagmeyer gestaltete diese Entwürfe.

180.000 Euro für das Harzer Hexenreich in Rothesütte

Das „Harzer Hexenreich“ in Rothesütte wird als Projekt einer nachhaltigen Regionalentwicklung mit knapp 180.000 Euro durch das Thüringer Umweltministerium gefördert. „Das „Harzer Hexenreich“ ist ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft für die ganze Region. Ganz im Sinne einer möglichen Biosphärenregion mit nachhaltigem Tourismus können durch die Förderung mehr regionale Produkte gekauft oder gleich vor Ort genossen werden“, sagt Umweltstaatssekretär Olaf Möller. Bei der gastronomischen Erweiterung im Außenbereich stehen regionale Produkte im Vordergrund. Die Bauteile sollen aus regionalem Holz gefertigt werden.

Die Stadt Ellrich erhält für das Projekt „Harzer Hexenreich Rothesütte – Gastronomische Erschließung des Außenbereichs mit Verkauf regionaler Produkte“ den ersten Zuwendungsbescheid in Höhe von 178.209,59 Euro. In diesem Jahr werden 16 Projekte für eine nachhaltige Regionalentwicklung in der Biosphärenregion „Südharz/Kyffhäuser/Hohe Schrecke“ durch das Umweltministerium unterstützt, darunter fünf Projekte im Südharz.