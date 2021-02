Ein glühendes Vorprodukt durchläuft das Vorgerüst der Walzstraße im Stahlwerk Thüringen in Unterwellenborn (Archivfoto).

Eine Einigung meldet die IG Metall bei den Tarifverhandlungen im Stahlwerk Thüringen: Die 700 Beschäftigten sollen ab April einheitlich 180 Euro mehr erhalten. Zudem wurde eine Corona-bedingte Einmalzahlung in Höhe von 900 Euro vereinbart. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.