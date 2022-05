2. Erfurter Zukunftsrede greift Probleme der Infrastruktur auf

Erfurt. Redner wird der Vorstandsvorsitzende der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Frank Mastiaux, sein.

Zur 2. Erfurter Zukunftsrede lädt die Kaufmänner Gesellschaft in die Erfurter Kaufmannskirche ein. Redner wird Frank Mastiaux, Vorstandsvorsitzender der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, sein. Sein Vortrag „Eine zukunftsgerichtete Infrastruktur denken“ soll einen Einblick geben in die Erfahrungen und Zielstellungen eines der größten Infrastruktur- und Energieunternehmen Deutschlands. Eine moderierte Diskussion schließt sich an.

2. Erfurter Zukunftsrede, Donnerstag, 19. Mai, 18 Uhr, Kaufmannskirche Erfurt