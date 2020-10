Berlin. Noch nie gab es so viel Verpackungsmüll in Deutschland. Die Grünen fordern deshalb Gegenmaßnahmen – und ein völlig neues Produktrecht.

Um den Verpackungsmüll in Deutschland zu verringern, fordern die Grünen die Einrichtung von 700 öffentlichen Gebrauchtwaren-Kaufhäusern. „Wir wollen Gebrauchtwaren-Kaufhäuser, in denen es Spaß macht, einzukaufen, mitten in der Stadt an belebten Orten“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unserer Redaktion.