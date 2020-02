Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktionstag in Molbitz gegen den Fachkräftemangel

„Fachkräfte halten und gewinnen, ist eine wichtige Aufgabe für alle Unternehmen, die sich am Markt behaupten und wachsen wollen“, teilt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises mit. Diesem Thema, das aktueller denn je sei, widmen die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) und die Wirtschaftsförderung des Saale-Orla-Kreises einen Unternehmerberatungstag.

Dieser findet am 18. Februar von 13 bis 17 Uhr in Räumen der Otto Alte-Teigeler GmbH in Neustadt statt. „Experten beraten interessierte Unternehmer persönlich und geben wertvolle Tipps zu verschiedenen Schwerpunktthemen“, so das Landratsamt in ihrer Mitteilung. So wird am übernächsten Dienstag Problematiken wie „Stellenangebote erfolgreich platzieren“, „passgenaue und zielgruppenorientierte Stellenausschreibungen erstellen“, „familienbewusstes Denken und Handeln im Unternehmen stärken“ oder „Wege zur Beschäftigung internationaler Fachkräfte“ ein besonderes Augenmerk gewidmet.

„Wir freuen uns auf die rege Teilnahme von Unternehmen aus der Region und danken der Otto Alte-Teigeler GmbH für die Bereitstellung der Räumlichkeiten in Neustadt“, erklärt Nadine Wagner von der Wirtschaftsförderung im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises vorab. Die Teilnahme am Aktionstag ist kostenfrei.

Dieses Unternehmensberatungsangebot ist Teil einer erst vor wenigen Tagen aus der Taufe gehobenen neuen Veranstaltungsreihe mit dem Motto „ThAFF vor Ort“. Hierbei wollen Wirtschaftsförderer interessierte Verantwortungsträger aus Betrieben aller Art vor allem in Gewerbegebieten treffen.

Es wird um eine Anmeldung gebeten. Die kann man unter www.thaff-thueringen.de/thaffvorort vornehmen. Eventuelle Fragen beantworten ThAFF-Mitarbeiter Oliver Hummel unter Telefon 03 61/5 60 35 43 oder Nadine Wagner, Telefon 0 36 63/48 87 51.

Otto Alte-Teigeler GmbH, Zum Mühlenberg 2, 07806 Neustadt