Anbau an Feuerwehr Großromstedt im Plan

Für den 19. Dezember hat Bürgermeister Jörg Hammer die letzte Sitzung des Gemeinderates der Saaleplatte einberufen. Nach rund 24 Jahren sei das schon ein besonderer Moment, so der Verwaltungschef. Derzeit hat das Gremium 15 Mitglieder. Wenn die Saaleplatte ab Januar 2020 zur Landgemeinde Stadt Bad Sulza gehört, sind im dortigen Stadtrat zehn Vertreter der Saaleplatte drin. Acht Freie Wähler, zwei Christdemokraten. Dieses bis zum Ende der Legislaturperiode.

Aber vorerst gibt es im alten Haushaltsjahr noch genug anderes zu tun. So steht das Dach der Feuerwehr in Wormstedt noch auf der Liste der Dinge, die erledigt werden sollten. Eine neue Blechabdeckung soll statt der Schindeln künftig für Dichtigkeit sorgen. Der Auftrag für die Arbeiten sei bereits raus, so Hammer. Er hoffe nun, dass sie noch 2019 abgeschlossen werden können.

Nicht mehr abzuhaken sein wird die Spielturmerneuerung auf dem Spielplatz in Kösnitz in diesem Jahr. Die Materiallieferung verzögere sich.

Im Gange sei derzeit die Modernisierung des Sanitärbereichs in der Dorfgaststätte von Stobra. Die Fertigstellung werde bis zum Jahresende gelingen, prognostiziert der Verwaltungschef.

Erledigt sei der dritte Bauabschnitt in Hermstedt bezüglich der Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen. Teils habe man auch die Ortsbeleuchtung erneuert. Dort soll zudem das Dachgeschoss im Feuerwehrhaus ausgebaut werden, um Platz für den Ortsteilbürgermeister und die Wehrführung zu gewinnen. Das Gebäude, in dem der Ortschef derzeit sitze, könnte perspektivisch dann veräußert werden, so Hammer weiter.

Ebenfalls ausgebaut werden soll das Dachgeschoss in der Feuerwehr Kleinromstedt zwecks Unterbringung des Fundus des Kleinromstedter Faschingsclubs. In Großromstedt sei der Anbau an die Feuerwehr in Arbeit. Künftig sollen bessere Bedingungen für die Feuerwehrleute herrschen – mit Duschen, Toiletten und Garage fürs Einsatzfahrzeug.

Der Rohbau soll bis Ende 2019 fertig sein.