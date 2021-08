Angehende Medienkaufleute starten Ausbildung bei Funke

Erfurt. Die Funke-Mediengruppe in Thüringen hat am Montag fünf neue Azubis begrüßt.

Fünf neue Auszubildende haben am Montag bei der Funke-Mediengruppe in Thüringen eine dreijährige Ausbildung als Medien- und Veranstaltungskaufleute begonnen. Im Verlagshaus, in dem auch diese Zeitung erscheint, werden sie in verschiedenen kaufmännischen und redaktionellen Bereichen, wie Vermarktung, Logistik, Messen & Events, Takt, Anzeigenblatt oder Buchhaltung ausgebildet. In den nächsten Tagen lernen die Azubis zunächst das Unternehmen, Einsatzbereiche und Standorte sowie andere Auszubildende und verschiedene Ansprechpartner kennen. Ab der nächsten Woche beginnt die praktische Ausbildung.