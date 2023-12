Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Leitindex Dax knapp unter Rekordstand

Frankfurt/Main Der Dax ist heute Morgen knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch geblieben. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex zum Vortagesschluss 0,11 Prozent hinzu auf 16.810,66 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,14 Prozent auf 26.620,38 Zähler zu. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx stand ein Plus von 0,2 Prozent zu Buche.

Seit vergangenem Dienstag hatte der Dax mit einer Ausnahme jeweils Rekordstände erreicht - am Vortag bei 16.837 Punkten. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit auf gut 15 Prozent ausgebaut.

Im Blick steht heute die Leitzinsentscheidung in den USA am Abend. Die US-Notenbank dürfte auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr geldpolitisch erneut stillhalten. Von der US-Notenbank wie von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Marktteilnehmer im kommenden Jahr Zinssenkungen.

Unter Einzelwerten bewegten am deutschen Markt zur Wochenmitte Umstufungen durch Analysten. Eine doppelte Hochstufung von „Sell“ auf „Buy“ durch die Schweizer Bank UBS gab der Erholung der Papiere von BASF weiteren Auftrieb. Die Titel des Chemiekonzerns zogen an der Dax-Spitze um vier Prozent an. Chemiewerte waren generell gefragt.

Die Bank of America sprach ein „Buy“-Votum für Continental aus, woraufhin die Anteile des Autozulieferers und Reifenherstellers um 2,4 Prozent stiegen. Fraport kletterten um 1,7 Prozent hoch nach den Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers für November.