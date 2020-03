Bäckerei Meyer aus Bleicherode durfte am Dienstag eine neue Filiale in der Nordhäuser Bahnhofstraße feiern.

Nordhausen. Die Bäckerei Meyer aus Bleicherode erweitert ihr Filialnetz um eine in Nordhäuser Bahnhofstraße. Bis zum Mittag am Eröffnungstag schon über 100 Gäste.

Ansturm auf Bäckerei im Stil der Goldenen 20er in Nordhausen

Die Bäckereiverkäuferinnen Cindy Wachs (rechts) und Irena Hesse (Mitte) durften am Dienstag einen regelrechten Ansturm erleben: Bis zum Mittag wollten schon mehr als 100 Kunden die neue Filiale von Jörg Meyers Bleicheröder Bäckerei in der Nordhäuser Bahnhofstraße mit eigenen Augen sehen und seine Produkte probieren. Beides lohnte sich: Immerhin ist das Café im 20er-Jahre-Stil des benachbarten Fürstenhof-Hotels eingerichtet. Kulinarisch habe vor allem das Frühstücksangebot mit Rühr- und Spiegelei überzeugt, erklärte Inhabergattin Katrin Meyer. Und die hatte gleich noch ein verlockendes Versprechen in petto: Jede Woche werde es fortan eine ganz spezielle Torte geben.