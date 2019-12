Riad Nach jahrelangem Aufschub kommen erstmals Aktien des Energieriesen Aramco an die Börse in Saudi-Arabien. Nur eine winzige Tranche wird nun gehandelt. Trotzdem löst der Ölkonzern das Technologie-Schwergewicht Apple als wertvollstes Unternehmen ab.

Rekord-Börsengang Aramco-Aktien starten am ersten Handelstag stark

Der saudische Ölgigant Aramco hat den bisher größten Börsengang hingelegt.

Am ersten Handelstag an der saudischen Wertpapierbörse Tadawul wurden die Aktien des Staatskonzerns unter dem Symbol 2222 zum Preis von 35,2 Riyal gehandelt, was 9,39 Dollar entspricht. Das entsprach dem festgelegten Tageslimit von zehn Prozent über dem Ausgabepreis von 32 Riyal (8,53 Dollar).

Aramco nahm durch den Verkauf von 1,5 Prozent seiner Anteile zunächst 25,6 Milliarden Dollar ein. Damit brach das Unternehmen den Rekord der chinesischen Handelsplattform Alibaba aus dem Jahr 2014 für den größten Börsengang.

Alibaba hatte 25,03 Milliarden Dollar erzielt. Sollte Aramco durch die Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") in den nächsten vier Wochen noch mehr Aktien ausgeben, könnte der Energieriese bis zu 29 Milliarden Dollar einnehmen.

Dem Finanznachrichtendienst Bloomberg zufolge kam Aramco auf eine Bewertung von 1,88 Billion Dollar und löste damit den Tech-Riesen Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt ab. Apple kommt derzeit auf eine Bewertung von knapp 1,2 Billion Dollar.