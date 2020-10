Aktuell arbeiten im Landkreis 15 Prozent aller Vollzeit-Beschäftigten im Niedriglohnsektor. 3500 Menschen erzielen trotz voller Stundenzahl ein Einkommen unterhalb der Niedriglohnschwelle von 1885 Euro brutto im Monat. Darauf hat die Industriegewerkschaft (IG) Bau hingewiesen.

„Dass selbst eine Vollzeitstelle oft nicht reicht, um finanziell halbwegs abgesichert zu sein, ist alarmierend“, sagt Harald Buntfuß, der Vize-Bezirksvorsitzende der IG Bau Nordthüringen. In der Region zählten unter anderem die Landwirtschaft, die Gebäudereinigung und die Floristik zu den Branchen, in denen besonders wenig gezahlt werde. Grund dafür sei auch die schwindende Tarifbindung.

Die IG Bau ruft Eichsfelder Unternehmen auf, sich zu Mitbestimmung und Tarifautonomie zu bekennen. In tarifgebundenen Unternehmen steige die Produktivität. „Auch die Politik ist am Zug. Sie sollte mehr für die Tarifbindung tun“, so Buntfuß und nennt das Maler- und Lackiererhandwerk: Dort haben Gesellen Anspruch auf tariflichen Mindestlohn von 13,50 Euro pro Stunde. Diese Lohnuntergrenze wurde von der Politik für die ganze Branche zur Pflicht gemacht.