Arnstadt. Bis zum ersten Quartal 2021 werden am Lützer Feld zwei riesige Hallen und Lkw-Stellplätze errichtet.

Arnstadt: Dachser setzt auf weiteren Standort am Erfurter Kreuz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadt: Dachser setzt auf weiteren Standort am Erfurter Kreuz

Die gelben Brummis mit der blauen Aufschrift sind am Erfurter Kreuz ein vertrautes Bild: Seit Jahren hat die Logistikgruppe Dachser hier Niederlassungen. Nun vergrößert sich der Dienstleister: Am Mittwoch fand in kleiner Runde am Lützer Feld der Spatenstich für ein neues, 20.000 Quadratmeter großes Lager samt Büroflächen, Lkw-Wartezone und Lkw-Parkplätzen statt.

Mit dem Neubau wolle man die Standorte am Erfurter Kreuz konsolidieren, sagte Generalmanager Rimbert J. Kelber. Den Kunden könnten künftig sogenannte Kontraktlogistik-Dienstleistungen angeboten werden. Gemeint sind damit das Lagern von Produkten und Zusatzdienstleistungen aus einer Hand. „Damit erschließen wir uns Möglichkeiten für weiteres Wachstum in der Region, denn wir wollen nach der Corona-Krise wieder durchstarten“, kündigte Kelber an.

Dachser ziehe als Mieter in das neue Lager. Dieses befindet sich unweit des bestehenden Umschlagterminals in der Industriestraße. Das Grundstück, auf dem neu gebaut werden soll, ist 28.000 Quadratmeter groß. Hier werden zwei Hallen mit je 10.000 Quadratmetern Lagerfläche errichtet.

In beiden Hallen soll es 20.300 Palettenstellplätze und 8500 Quadratmeter Blocklagerfläche geben. In Betrieb gehen soll das Lager im ersten Quartal 2021.

„Auch in Krisenzeiten denken wir zukunftsorientiert und sind zuversichtlich, unseren Erfolgskurs nach Corona am Standort Erfurt fortzusetzen“, sagt Alexander Tonn, „Managing Director European Logistics Germany“, der bei Dachser das Deutschlandgeschäft mit Industriegütern verantwortet. Dachser ist seit 2004 am Erfurter Kreuz präsent und wickelt Logistikdienstleistungen für Kunden aus dem Industriegüter- und Lebensmittelbereich ab.

Begrüßt wird in Arnstadt, dass Dachser auch Wert darauf legt, dass Wartezonen und Lkw-Stellplätze vorhanden sind. Denn im Güterverkehrszentrum in Erfurt beispielsweise fehlen solche Flächen, was dazu führt, dass Brummifahrer oft illegal parken müssen und teilweise Zufahrten zugestellt sind.