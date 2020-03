Kurzarbeit können Unternehmen beantragen, die aufgrund unverschuldeter wirtschaftlicher Ursachen wie der Corona-Krise kurzfristig in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind.

Erfurt. Arbeitsagenturen informieren und beraten an einem Servicetelefon und die Wohnungswirtschaft kündigt Kulanz bei Mietrückständen an.

Corona-Krise: Kurzarbeitergeld ist online zu beantragen

Vor allem Selbstständige und die Inhaber von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Thüringen geraten durch die Coronakrise und die daraus resultierenden Einschränkungen im öffentlichen Leben sehr schnell in Zahlungsschwierigkeiten – bis hin zur Existenzgefährdung. Die Politik hat schnelle und unbürokratische Hilfe versprochen, die Wohnungsunternehmen kündigen Kulanz bei Mietrückständen an. Einige Fragen und Antworten zum Thema. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Arbeitsagenturen haben geschlossen, persönliche Vorsprachen sind derzeit nicht möglich, wie kann man trotzdem Kurzarbeit anmelden? Alle wichtigen Informationen zum Kurzarbeitergeld findet man im Internet. Auch wenn die Agenturen für Publikumsverkehr geschlossen sind, arbeiten die Beschäftigten mit Hochdruck daran, telefonische und Online-Anfragen und Anträge zu bearbeiten, bestätigte eine Sprecherin der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen der Bundesagentur für Arbeit. Wie beantragt man das Kurzarbeitergeld? Die Unternehmer nehmen online Kontakt zur Arbeitsagentur auf und schildern kurz ihren Fall. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann man den Antrag auf Kurzarbeitergeld ausfüllen und ihn online, per Mail oder per Post einsenden. Alle diese Wege stehen den Unternehmern offen. Müssen Unterlagen eingereicht werden? Ja, zum Beispiel eine Vereinbarung zur Einführung der Kurzarbeit in der Firma zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat oder den Beschäftigten. Zudem sollten die Arbeitgeber mögliche Änderungskündigungen einreichen. Wie lange wird gezahlt? Die mögliche Bezugsdauer beim Kurzarbeitergeld liegt derzeit bei maximal zwölf Monaten. Allerdings gibt es hier Einzelfallregelungen. Wie hoch ist das Kurzarbeitsgeld? Der Arbeitnehmer erhält 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Wenn die betroffenen Beschäftigten mindestens 0,5 Kinder auf der Lohnsteuerkarte eingetragen haben, erhöht sich die Zahlung auf insgesamt 67 Prozent des Nettoentgeltes. Was bedeutet Kurzarbeit? Dass für einen Teil der Beschäftigten oder alle Mitarbeiter in einem Unternehmen vorübergehend nicht mehr genug Arbeit vorhanden ist und sie deshalb die Arbeit vorübergehend verringern oder einstellen müssen. Um in diesen Fällen eine Kündigung vermeiden zu können, beantragt der Unternehmer Kurzarbeit. Das Geld entspricht ungefähr dem Arbeitslosengeld, wird aber zunächst vom Betrieb bezahlt, der es von der Arbeitsagentur erstattet bekommt. Damit wird die zeitweilig schlechte Auftragslage überbrückt. Wem nützt das Kurzarbeitergeld? Sowohl den Beschäftigten als auch den Unternehmern. Die Arbeitnehmer behalten ihre Jobs und die Arbeitgeber werden von den Lohnkosten entlastet. Zudem bleiben den Firmenchefs auch in der Krise die eingearbeiteten Mitarbeiter erhalten, die nach der Flaute sofort wieder mit durchstarten können. Welche Bedingungen für Kurzarbeitergeld gibt es? Kurzarbeit können Unternehmen beantragen, die aufgrund unverschuldeter wirtschaftlicher Ursachen wie Lieferengpässe bei benötigten Produktionsteilen oder anderer nicht beeinflussbarer oder unabwendbarer Ereignisse wie einem Hochwasser oder eben dem Coronavirus kurzfristig in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und ihre Beschäftigten dadurch nicht mehr voll auslasten können und bei denen mindestens zehn Prozent der im Betrieb Beschäftigten mindestens zehn Prozent ihres Lohns einbüßen. Die Rede ist von wirtschaftlichen Ursachen und unabwendbaren Ereignissen, was meint das genau? Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Unternehmen wirklich nur im Notfall das Kurzarbeitergeld beanspruchen können und nicht etwa bei normalen betriebliche Risiken. Wirtschaftliche Ursachen können etwa ausbleibende Teile, die zum Stillstand der Bänder führen, sein. Einflüsse, die nicht in der Verantwortung des Betriebes liegen. Unter unabwendbare Ereignisse versteht man etwa ein Hochwasser oder auch – wie jetzt gerade – die Anordnungen der Gesundheitsämter. Die Bundesregierung hat in einem Eilgesetz die Regelungen zum Kurzarbeitergeld verändert, mit welchen Auswirkungen? Jetzt können noch mehr Betriebe die Kurzarbeit nutzen, weil nicht mehr mindestens ein Drittel der Beschäftigten vom Arbeits- und Lohnausfall betroffen sein muss, sondern nur noch jeder Zehnte. Zudem erstattet die Bundesagentur für Arbeit jetzt auch die Sozialversicherungsbeiträge voll. Bisher musste dies der Arbeitgeber selbst übernehmen. Zudem können künftig auch Leiharbeiter Kurzarbeitergeld erhalten. Hat die Bundesagentur für Arbeit ausreichende Mittel für eine schwere Konjunkturkrise? Ja, die Bundesagentur für Arbeit ist nach eigenen Angaben auf eine schwere Krise vorbereitet. Sie kann bei Bedarf auf Konjunkturreserven zurückgreifen, diese liegen gegenwärtig bei rund 26 Milliarden Euro. Wie reagieren die Vermieter im Freistaat, wenn ein Freiberufler oder Selbstständiger, dem die Einnahmen weggebrochen sind, seine Miete nicht zahlen kann? Derartige Anfragen hat es bei den Wohnungs- und Immobilienunternehmen in Thüringen in den zurückliegenden Tagen bereits vereinzelt gegeben, bestätigt die Sprecherin des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft, Rebecca Brady, in Erfurt. Man sichere den betroffenen Mietern ein kulantes Vorgehen zu. Angestrebt werden individuelle Regelungen, die von der zeitweiligen Stundung der Miete über Ratenzahlungen oder Abschläge der Miete gehen können. www.arbeitsagentur.de Hart erarbeitete Existenzen sind in Gefahr Politik schnürt Corona-Notpakete für Beschäftigte und Firmen Corona und Kurzarbeit: Was gilt jetzt für Arbeitnehmer?