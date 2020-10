Auszahlung von EU-Geldern: Thüringen drohen Ärger und Sanktionen

Thüringen droht nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums der Verlust von EU-Fördergeldern in Millionenhöhe, weil einzelne Ministerien mit der Auszahlung bereits bewilligter Mittel in Verzug sind. Dabei geht es um Mittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht des Ministeriums an die Landesregierung hervorgeht.

Aus diesem Fonds soll unter anderem der Strukturwandel in der Wirtschaft unterstützt werden. Thüringen laufe Gefahr, bis zu 25 Prozent der seit 2014 bewilligten Fördergelder in den einzelnen Bereichen nicht von der EU-Kommission erstattet zu bekommen, sollte die Auszahlung der Gelder in Zukunft nicht deutlich schneller gehen, schreibt Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst in dem Bericht.

Nur 18 Prozent bisher ausgezahlt

Laut Bericht sind unter anderem Gelder zur Stärkung der Forschung bislang nur zu einem kleinen Teil ausgezahlt worden. Das gilt auch für Fördergelder zur Kohlendioxidreduzierung in der Wirtschaft und zur nachhaltigen Stadtentwicklung. So ist bei der Kohlendioxidreduzierung in der Wirtschaft bislang nur gut ein Viertel der verfügbaren etwa 196 Millionen Euro auch tatsächlich schon an die Empfänger geflossen.

Von den verfügbaren 143 Millionen Euro für nachhaltige Stadtentwicklung kamen bislang nur etwa 18 Prozent bei den Geförderten an. Hingegen wurden die der 276 Millionen Euro für die Förderung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu etwa 75 Prozent ausgezahlt.

In dem Papier mahnt das Ministerium vor allem die Ressorts für Umwelt und Infrastruktur, bewilligte Fördergelder auch tatsächlich auszuzahlen. „Die hier genannten Probleme sind seit Längerem bekannt und den betroffenen Ressorts mitgeteilt worden“, heißt es in Kersts Schreiben. „Die umsetzenden Ressorts sind daher auf Abteilungsleiterebene von meinem Haus aufgefordert worden, alle notwendigen Veranlassungen zu treffen, um die Mittelauszahlung zu beschleunigen.“

Bei der Kohlendioxidreduzierung in der Wirtschaft und der nachhaltigen Stadtentwicklung seien bereits 2018 Zwischenziele verfehlt worden. Deshalb habe der Thüringer EFRE-Förderrahmen für 2019 angepasst werden müssen, um Sanktionen der EU-Kommission abzuwenden.

Thüringen drohen EU-Sanktionen

Die aktuelle EFRE-Förderperiode läuft seit 2014 und noch bis Ende 2020. In diesen Jahren verfügt Thüringen nach Angaben eines Ministeriumssprechers über insgesamt 1,165 Milliarden Euro an EFRE-Mitteln. Davon seien Ende August zwar etwa 1 Milliarde Euro und damit etwa 90 Prozent dieser Mittel durch die einzelnen Ressorts der Landesregierung bewilligt worden. Tatsächlich ausgezahlt waren damals aber erst etwa 513 Millionen Euro, was etwa 44 Prozent der Gelder entspricht.

Kerst zufolge drohen Sanktionen der EU, wenn in einem Förderbereich weniger als 65 Prozent der Gelder innerhalb von drei Jahren nach ihrer geplanten Verwendung ausgezahlt wurden. Laut Ministeriumssprecher gehen die Mitgliedsstaaten bei der Auszahlung von EFRE-Geldern grundsätzlich gegenüber der EU-Kommission in Vorleistung und rechnen die Mittel anschließend gegenüber der EU ab.