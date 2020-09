Autokorso durch Mühlhausen: Protest gegen Schließung von Continental-Werk

Mühlhausen. Beschäftigte von Continental wollen am Donnerstag protestieren. Aktionswoche startet an vielen Standorten.

Mit einem Autokorso durch die Stadt wollen die Beschäftigten des Continental-Werkes in Mühlhausen am Donnerstag die Proteste gegen das Aus ihrer Fabrik fortsetzen. „Wir werden um 14 Uhr am Unternehmen starten und fahren zum Postplatz, wo gegen 15 Uhr eine Kundgebung geplant ist“, kündigte Bernd Spitzbarth von der IG Metall in Nordhausen gestern an. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb der Zulieferkonzern das Thüringer Werk aufgeben und die Fertigung nach Bebra verlagern will.