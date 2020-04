Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bald Bio-Fleisch aus Mauderode

Während das Leben auf Straßen und öffentlichen Plätzen dieser Tage fast zum Erliegen kommt, kommt das auf den Südharzer Feldern wieder mächtig in Fahrt. Reges Treiben lässt sich auf den Fluren um Mauderode, Herreden, Hochstedt, Günzerode, Gudersleben, Woffleben und Cleysingen beobachten. Seit einigen Tagen haben 17 Mitarbeiter und zwei Auszubildende der Agrar-GmbH Mauderode-Herreden hier mit den Feldarbeiten begonnen, erzählt Geschäftsführer Marcus Bertuch.

Dem nach läuft die Düngung für den Winterraps ebenso an wie der Pflanzenschutz. Zur Erklärung, mit welcher Umsicht moderne Bauern dabei vorgehen, schraubt der Unternehmenschef den Deckel einer gelben Schale ab und deutet auf kleine Käfer darin. Mit dieser Moerickefalle bestimmt der Landwirt die Zahl der Schadinsekten wie Rapsstängelrüsslern und Rapsglanzkäfern auf seinen Äckern, um die Intensität der späteren Pflanzenschutzmaßnahmen darauf anzupassen.

Um den Bienenflug nicht zu stören, würden die Mittel zudem vorrangig nachts aufgebracht, ergänzt Bertuch, der auch bei der Düngung mit mehr als nur Augenmaß vorgeht: Als Hilfsmittel dienen ihm dabei nämlich Computer- und GPS-Technik. Bei der Präzisionslandwirtschaft wie sie hier betrieben wird, erfassen die Bodenbearbeitungsmaschinen die Kennwerte der jeweiligen Flurstücke auf zwei Zentimeter genau und düngen entsprechend. „Eine Überdüngung wird so verhindert“, schwärmt Bertuch.

Weniger gerät der Geschäftsführer allerdings ins Schwärmen, denkt er die Bestellung seiner Äcker in der Nähe von Gewässern. Das neue Thüringer Wassergesetz soll Bäche, Flüsse und Seen durch die Einführung von Gewässerrandstreifen besser vor Dünger und Pestiziden schützen. Doch bei der Entscheidung, wo die Bauern künftig fünf beziehungsweise zehn Meter Abstand halten sollen, sieht Bertuch noch viele offene Fragen, für die es Hilfe aus der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt bräuchte.

„Was ist ein Bachlauf, der dauerhaft Wasser führt, und was nur Dränagegraben“, nennt er eine seiner Fragen. In den Landeskartensystemen seien andere Gräben erfasst als beispielsweise in den Geodaten seiner Antragstellerprogramme, nennt er Beispiele für die Tücken.

Ähnlich ungewiss sind für Bertuch Fragen zu einem möglichen Biosphärenreservat. Von 2200 Hektar Land, das die Agrar-GmbH bewirtschaftet, sind rund 250 Hektar im FFH-Gebiet.

„Die Ausweisung des Reservats träfe uns also hart“, fürchtet Bertuch um weitere Einschränkungen in der möglichen Pflegezone. Schon jetzt sei es an vielen dieser Stellen schwierig, noch kostendeckend zu arbeiten.

Doch Bertuch hat auch Positives zu berichten, das aus ähnlichen Herausforderungen entstanden ist: Weil die Zucht von Mutterkühen in der Vergangenheit immer unrentabler wurde, ist aus der Agrar-GmbH kürzlich ein Tochterunternehmen hervorgegangen, das bald schon Bio-Fleisch verkaufen will: die BioGlück Mauderode GmbH. „Wir hatten schon länger mit diesem Gedanken gespielt“, sagt Bertuch.

Auf den circa 152 Hektar Grünland bei Mauderode werden seitdem 55 Mutterkühe samt Nachzucht gehalten. Auf das Land, erzählt Bertuch, komme nur zertifiziertes Saatgut und biologischer Dünger. Kränkelt eines der Tiere, werde vom Veterinärmedizinern spezifische Arznei verordnet. Durch die Abkopplung winkt dem Betrieb zudem eine Ökoprämie. „Aber die Entscheidung ist nicht nur aus wirtschaftlicher Motivation heraus gefallen, sondern durch die gesellschaftliche Diskussion und den Ruf nach besserem Fleisch“, sagt Bertuch, der in etwa zwei Jahren, wenn es ihm die Richtlinien erlauben, schon 30 bis 35 Tiere pro Jahr als Bio-Fleisch verkaufen will.