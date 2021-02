Thüringer Landwirten und Vertreterer des Thüringer Bauernverbandes (TBV) protestieren am Freitag vor Beginn der Landtagssitzung.

Erfurt. Die Landwirte sind in Sorge, denn sie befürchten die Aufgabe von Höfen und Betrieben durch ein neues Programm zum Insektenschutz.

Bauern-Protest mit Gummistiefeln in Erfurt

Grüne Kreuze, Transparente, Handzettel und Dutzende leere Gummistiefel – dieser Anblick bot sich den ankommenden Landtagsabgeordneten am Freitag an beiden Enden der Straße vor dem Parksaal des Steigerwaldstadions in Erfurt.