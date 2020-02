Bauindustrie fordert stärkere Klimaschutz-Standards

Der Ausbau der über Jahre vernachlässigten Infrastruktur in Deutschland und die Klimaschutzziele des Landes sind kein Gegensatz. Davon ist der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen überzeugt. „Es gibt viele Möglichkeiten, den Klimaschutz schon in der frühen Planungsphase von Bauprojekten zu berücksichtigen“, erläutert die Thüringer Landesgeschäftsführerin des Verbandes, Bettina Haase. Als Beispiele dafür nennt sie Asphaltbeläge, die Stickoxide binden, Straßen, die Energie produzieren, oder Moos-Feinstaubpanels an Lärmschutzwänden und Fassaden, die die Temperaturen senken und zudem für saubere Luft sorgen.

Das alles müsse von öffentlichen Auftraggebern wie Kommunen, Ländern oder dem Bund bereits bei den jeweiligen Ausschreibungen für Infrastrukturprojekte mit vorgegeben werden, fordert Haase. Sie verweist auf den enormen Nachholbedarf infolge ausgebliebener Investitionen. So fehle es in den größeren Städten in Thüringen an Wohnraum, in den ländlichen Regionen sei der öffentliche Personennahverkehr radikal ausgedünnt worden – angesichts der von den Menschen am Arbeitsmarkt erwarteten Mobilität ein nicht hinnehmbarer Zustand.

Zwar betone die Politik, sich für gleichartige Lebensverhältnisse in Stadt und Land einzusetzen. In der Realität aber habe die Vernachlässigung der Infrastruktur in der Fläche in den zurückliegenden Jahrzehnten dazu geführt, dass sich Wirtschaft und Wohnen auf Ballungsräume konzentriert, ländliche Regionen dagegen veröden.

Es sei zu kurz gedacht, Treibhausgasemission allein mit Dieselfahrverboten und Elektromobilität senken zu wollen, erklärt der Vorsitzende der Landesgruppe Thüringen im Bauindustrieverband Hessen-Thüringen, Steffen Könnicke. Der Wirtschaftsstandort Deutschland sei durch Mobilität im Waren- und Dienstleistungsverkehr und auf dem Arbeitsmarkt und damit durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen gekennzeichnet. „Klimaschutz einerseits und Mobilität andererseits können nur versöhnt werden, wenn Infrastruktur und Verkehr spartenübergreifend und strukturübergreifend gedacht, geplant und realisiert werden. Eine moderne Infrastruktur kann sowohl den Anforderungen des Klimaschutzes als auch den Erfordernissen der Mobilität gerecht werden“, sagt Könnicke. Dies setze voraus, dass die Verantwortungsträger für die Verkehrswege zusammenarbeiten.

Die Verkehrsdienstleistungen müssten zwischen den Verantwortungsträgern im Bund, in Stadt und Land abgestimmt werden. Dies betreffe insbesondere den öffentlichen Personennahverkehr. „Das Denken darf nicht an der Stadt- oder Landesgrenze aufhören“, so Könnicke.

Für ihn ist eine moderne Infrastruktur nicht nur eine Frage von Schiene und Straße. Zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehörten auch Schulen und kulturelle Einrichtungen. Lehrermangel sei derzeit in aller Munde. „Die Entscheidung eines Lehrers für den Standort Thüringen ist auch davon abhängig, dass Schulgebäude zur Verfügung stehen, in denen das Arbeiten Spaß macht. Schaut man sich in Thüringen Schulen an, kann man Pädagogen verstehen, die sich für andere Bundesländer entscheiden“, kritisierte Könnicke.

In Berlin kommen heute Experten aus ganz Deutschland zur Konferenz „Mobilität in Deutschland – Städtischer Verkehr erfindet sich neu“ zusammen.