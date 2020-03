Erfurt. Viele Selbstständige bringt die Coronakrise in Schwierigkeiten. Sie sind auf Kulanz von Vermietern und Versorgern angewiesen.

Bei Zahlungsverzug ziehen Stromanbieter nicht den Stecker

Wer als selbstständiger Unternehmer in diesen Tagen mit seinen Miet- oder Stromzahlungen in Rückstand gerät, kann auf das Verständnis der Vertragspartner setzen. „Wir werden keinen Kunden einfach den Strom abschalten“, versicherte der Sprecher der Thüringer Energie AG, Martin Schreiber, auf Anfrage.

Natürlich könne es geschehen, dass ein Unternehmer in diesen Tagen unverschuldet in Not gerät, räumte Schreiber ein. Schon der Verlust eines Auftrages könne für eine kleine Firma gravierende Folgen haben. Allerdings bedarf es laut Schreiber bislang noch keiner speziellen Regelung für durch das Coronavirus und seine Folgen geschädigte Kunden. „Wir haben eine übliche Vorgehensweise, bei ausbleibenden Zahlungen“, erklärte Martin Schreiber. Diese komme auch jetzt zur Anwendung.

Man reagiere auf unbezahlte Rechnungen mit einer Mahnung und suche den Kontakt zum Kunden. Dabei strebe man eine individuelle Regelung an, die beiden Vertragspartnern entgegenkommt. In der Regel gelingt es demnach, über Stundungen und Ratenzahlungen den finanziellen Engpass zu überbrücken. „Wir wollen ja auch keine Kunden verlieren“, sagte Schreiber. Deshalb sei eine Stromabschaltung immer das letzte Mittel, das man zu vermeiden versuche. Bisher habe es noch keine entsprechenden Anfragen von Kunden gegeben, aber dafür sei das Thema auch noch zu neu.

Persönliche Gespräche – etwa mit dem jeweiligen Vermieter – sind angesichts der aktuellen Entwicklungen in Thüringen allerdings auch nicht möglich. Die Servicezentren der Wohnungsgesellschaften bleiben in diesen Tagen geschlossen. Darauf machte unter anderem auch die Tochtergesellschaft der Stadtwerke Jena, die Firma Jenawohnen, auf ihrer Internetseite aufmerksam. Auskünfte seien möglich, allerdings ist es aufgrund einer Vielzahl von Anfragen mitunter kaum möglich einen Ansprechpartner ans Telefon zu bekommen.